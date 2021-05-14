女大生如廁遭偷錄強忍悄報案！　揪同校大三男手機藏50作案檔案

▲桃園市林姓男子去年11月侵入女廁上廁所，以手機伸入隔間偷拍，被女子發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投某科大發生校園偷拍案，一名孫姓男大學生持手機伸入女廁隔間門板上方，以照相方式竊錄一名如廁的女同學，女同學察覺有異，仍故作鎮定事後前往警局報案。據悉該名孫姓男子從去年就開始犯案，恐怕還有其他受害者。孫男於警詢及偵查時坦承犯行，士林地檢署日前偵結依妨害秘密將他提起公訴。

就讀大三的孫男，在今年1月5日下午1時許左右持iPhone，潛入自己學校的女廁，伺機等候有人進來。當陳姓女同學如廁時，他則將手機伸入廁所隔間門板上方，以錄影方式錄下女同學上廁所畫面，女同學發現疑似有人在偷拍，不敢打草驚蛇並故作鎮定，事後立刻向警方報案。

警方循線找到孫男，他則坦承有偷拍並簽下自願同意搜索同意書。警方清查赫然發現手機裡頭超過50個偷拍影片檔案，而最早的檔案日期就是去年10月。警方隨後將他的手機、電磁紀錄光碟10片及電腦扣案。

孫男於警詢、偵查時坦承犯行，也承認有將偷拍女學生如廁畫面都上傳到扣案電腦裡，士林地檢署日前偵結依妨害秘密將他起訴。

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