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中大使館PO「死神斬各國」諷美！誤踩以色列地雷秒刪文

▲中國駐日大使館日前發布諷美漫畫，引發批評。（圖擷自推特／@murrhauser）

▲中國駐日大使館日前發布諷美漫畫，引發批評。（圖擷自推特／@murrhauser）

記者閔文昱／綜合報導

中國駐日本大使館在4月29日上傳一張諷美漫畫，內容顯示一名死神進入多間寫著各個國家的房間後，最後來到「埃及」的房間前敲門。不過因插圖內死神的鐮刀上繪有以色列國旗的圖案，讓以色列外交部不滿遭到妖魔化，隨後便要求對方將文章刪除。

根據《耶路撒冷郵報》報導，中國駐日本大使館發布在推特的諷美漫畫中，一名身穿美國國旗的死神先後進入了門上寫著「阿富汗」、「巴基斯坦」、「伊拉克」、「利比亞」、「敘利亞」的房間，最後則是來到「埃及」的房間敲門，而每間經過的房間內都流出了大片血跡。推特內則寫道，「如果美國帶著『民主』來，結果就會變成這樣。」

不過由於死神的鐮刀上畫有以色列的國旗，因此也引來了以色列駐日大使班阿里（Yaffa Ben-Ari）的不滿，並在4月30日要求中國將這則妖魔化以色列的推文刪除。除此之外，以色列外交部亞太司副司長柯恩（Gilad Cohen）也聯繫中國駐以色列大使館，告知對方這則推文。

據了解，推文在班阿里和科恩通話後的1小時內就遭到刪除，不過中國駐日本大使館並沒有另外為此道歉，只聲稱沒有注意到漫畫中有以色列國旗的圖樣。

事件曝光後，許多日本民眾也對此感到相當憤慨，紛紛表示，「無法想像是公家單位做出這樣的事」、「有夠沒品」。事實上，類似事件在去年5月也曾發生在法國，當時中國駐法大使館官方推特也發布了類似的諷美漫畫，引發各方譴責。

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