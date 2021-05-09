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船長卸漁貨失足摔落南仁港　海巡安檢神速救援

▲第6岸巡隊南仁執檢站安檢人員南仁港救起船長 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲第6岸巡隊南仁執檢站安檢人員南仁港救起船長 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣姚姓船長8日晚上，進入滿州南仁漁港準備卸貨時，不慎撞到船邊墜海，海巡人員獲報會同船長的兒子迅速將他救起送醫，經醫師診療後住院觀察，沒有大礙，船長及家人感謝海巡及消防人員救援。

▲第6岸巡隊南仁執檢站安檢人員南仁港救起船長 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼安檢人員救起船長。

▲第6岸巡隊南仁執檢站安檢人員南仁港救起船長 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

海巡署第八巡防區指揮部於昨8日晚上10時許接獲旭海安檢所南仁執檢站通報，指一漁船進港後船長失足撞擊船邊落海；立即指派第六岸巡隊旭海安檢所及第一機動巡邏站東部組線上巡邏人員至南仁執檢站協助處理並通報滿州消防分隊投入救援任務。

經瞭解，姚姓船長於8日晚上9時許進南仁漁港準備卸載漁獲時，失足撞擊船邊後落海，南仁執檢站安檢人員沈士官長趕到後，隨即跳上船與船長兒子共同將人救起，並將後腦勺受傷處完成初步處理及包紮，再由救護車送醫治療載往衛服部恆春旅遊醫院就醫治療，經醫師評估需住院觀察餘無大礙，船長家人感謝海巡署及消防局的協助救援。

南部分署第六岸巡隊呼籲民眾在港區或岸際時，務必注意自身安全，民眾倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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