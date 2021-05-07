　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

琉球籍漁船觸礁沈沒　船長3人趴在船板獲救上岸…1人下落不明

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍漁船琉球籍漁船「漁順昇168號」5日晚上在鵝鑾鼻南方觸礁沉沒，6日下午被發現船頭，陳姓船長等4人趴在甲板上待援，7日上午被行駛蘭嶼與恆春後壁湖漁港的「綠島之星3號」客輪發現，將陳姓船長等3人救起，於中午返港，他們身體狀況良好，還自行走下船，被送醫檢查，至於另一名陳姓船員先前誤傳發現遺體，經海巡人員確認後只是船尾，該名船員目前仍下落不明。

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

▲▼自行走下船。

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

救起陳姓船長3人的綠島之星3號人員表示，從台東蘭嶼返回後壁湖漁港途中，在海面發現陳姓船長等3人趴在船板上，立即將他們救起，當時3人雖然虛弱，身體狀況仍不錯；而救起3人，分別是陳姓船長父子及一名印尼籍漁工。

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

▲▼救護送醫。

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

另1名台籍陳姓船員遺體，今早一度傳出也在附近海域漂流，經空勤直升機投放煙標後，海巡3576艇立刻趕往救援，最後證實是船尾，他目前仍下落不明。

據陳姓船長表示，漁船觸礁沈船後，他們4人都趴在脆裂船板上等待救援，後來陳姓船員失去生命跡象被海流帶走，由於大家都沒有救生衣，只能看睜睜看著他被沖走。

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1原價1960元，特價555元

ET快訊
快訊／最新病毒定序出爐！　20多歲空姐感染源找到了
快訊／染疫風暴「開罰華航100萬」！　諾富特將加罰
快訊／華航今無新增確診　境外移入+5
清原芋圓1年開120家！旗艦店悄熄燈爆營運出狀況　業者回應
台灣新首富張聰淵起底！　神秘工廠「藏鄉下稻田間」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

琉球籍漁船觸礁沈沒　船長3人趴在船板獲救上岸…1人下落不明

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費　76行者被托夢完成遺願

醉男見警嗆「有槍了不起」拳頭變硬逼近　被辣椒水洗臉落跑告傷害

2麻吉富商藏4直升機...中部偷飛逾6年！組裝黑工也扯淡：準備送學校

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳坑殺40醫師、企業主

獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚：勸勿沾毒他這樣回

快訊／疑血壓飆高！高雄岡山交通小隊長值勤中不適　同仁急叫119

竹市警創紀錄破獲5億大麻！民宅扣1540活株　特勤衝鋒槍戒護

核四公投提案人黃士修嗆「法院認證造謠」　楊木火再告！結果出爐

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

10度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

琉球籍漁船觸礁沈沒　船長3人趴在船板獲救上岸…1人下落不明

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費　76行者被托夢完成遺願

醉男見警嗆「有槍了不起」拳頭變硬逼近　被辣椒水洗臉落跑告傷害

2麻吉富商藏4直升機...中部偷飛逾6年！組裝黑工也扯淡：準備送學校

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳坑殺40醫師、企業主

獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚：勸勿沾毒他這樣回

快訊／疑血壓飆高！高雄岡山交通小隊長值勤中不適　同仁急叫119

竹市警創紀錄破獲5億大麻！民宅扣1540活株　特勤衝鋒槍戒護

核四公投提案人黃士修嗆「法院認證造謠」　楊木火再告！結果出爐

四結福德廟歡慶母親節　志工初體驗敷面膜要美美的

10度酒駕男歷次刑責曝光！吊兒啷噹出庭　求法官合併執行少關一點

機師工會怨「清零計畫」做半套⋯籲每人禁派飛14天！華航回應了

《模範計程車》遭抓包「替身代打明顯」　導演向李帝勳道歉了

嬤私密處隱疾3年「肉瘤忍成5cm」　醫小手術解決：莫羞誤病情

租約到期！開幕8年好滴咖啡松菸店結束營業　大台北還有2家店

布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

染疫空服員「傾向本土個案」　病毒定序：與飛鏢酒吧機師序列相同

淘帝復牌成功「股價今日漲逾9%！」今年線上收益佔比上看四成

滇池周邊生態保護區成別墅水泥城　高球場插幾根樹枝偽裝綠化挨轟

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

社會熱門新聞

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

中正女大生失蹤14年！涉案男友落網畫面曝

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

快訊／承德橋凌晨車禍！婦開貨車撞死騎士

醫師劈腿女患者「帶回家上床」　妻撞見一查更怒

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

小三女遭10同學「集體壓裂頸椎」　痛哭音檔曝

桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命　31年後現況曝

廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

更多熱門

相關新聞

漁順昇168號找到了　船上4人全失蹤

漁順昇168號找到了　船上4人全失蹤

屏東縣琉球籍漁船「漁順昇168號」出港捕釣黑鮪魚，5日晚上陳姓船長求救後失聯，6日下午6時多，另一艘「富漁慶」2號漁船已發現「漁順昇168號」，但船上沒有任何船員，向東港區漁業電台通報後在旁戒護，緊急聯絡海巡人員前來救援。

漁船鵝鑾鼻觸礁4人失蹤　船長前晚求救

漁船鵝鑾鼻觸礁4人失蹤　船長前晚求救

快訊／琉球籍漁船觸礁失蹤　海巡搜救中

快訊／琉球籍漁船觸礁失蹤　海巡搜救中

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

關鍵字：

漁順昇168號琉球綠島之星船長3人海巡署觸礁

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面