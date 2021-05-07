琉球籍漁船觸礁沈沒　船長3人趴在船板獲救上岸…1人下落不明

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍漁船琉球籍漁船「漁順昇168號」5日晚上在鵝鑾鼻南方觸礁沉沒，6日下午被發現船頭，陳姓船長等4人趴在甲板上待援，7日上午被行駛蘭嶼與恆春後壁湖漁港的「綠島之星3號」客輪發現，將陳姓船長等3人救起，於中午返港，他們身體狀況良好，還自行走下船，被送醫檢查，至於另一名陳姓船員先前誤傳發現遺體，經海巡人員確認後只是船尾，該名船員目前仍下落不明。

▲琉球籍漁船「漁順昇168號」陳姓船長3人7日中午被救上岸，送醫檢查 。（圖／海巡署提供，以下同記者陳崑福攝）

▲▼自行走下船。

救起陳姓船長3人的綠島之星3號人員表示，從台東蘭嶼返回後壁湖漁港途中，在海面發現陳姓船長等3人趴在船板上，立即將他們救起，當時3人雖然虛弱，身體狀況仍不錯；而救起3人，分別是陳姓船長父子及一名印尼籍漁工。

▲▼救護送醫。

另1名台籍陳姓船員遺體，今早一度傳出也在附近海域漂流，經空勤直升機投放煙標後，海巡3576艇立刻趕往救援，最後證實是船尾，他目前仍下落不明。

據陳姓船長表示，漁船觸礁沈船後，他們4人都趴在脆裂船板上等待救援，後來陳姓船員失去生命跡象被海流帶走，由於大家都沒有救生衣，只能看睜睜看著他被沖走。

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