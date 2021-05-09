雞排妹沒有輸！鄉民專業分析「10項目」　陳沂只贏1點

▲許多老司機覺得單就身材而言，雞排妹早就贏了。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

記者曾筠淇／綜合報導

陳沂8日半夜直播，雞排妹（鄭家純）加入後，雙方正面吵架，吸引超過1.5萬人同時在線上觀看，引發討論聲浪。不過，因為雙方在吵架過程中各說各的，似乎常常不在同個頻率上，因此就有網友好奇這場戰爭到底誰輸誰贏。其中，就有些老司機透露關鍵，說無論如何雞排妹已經贏了。

陳沂8日在臉書上開直播，與雞排妹正面對決，雙方也在1.5萬名網友的見證下討論近來的爭議事件。由於雞排妹質疑陳沂「企圖把性騷擾當成假議題」，因此陳沂在直播中就強調「我從來沒有說性騷擾是假議題！」並提到雞排妹指控翁立友、曾國城性騷擾的風波根本沒證據，「你要有證據，有多少證據說多少話。」

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雞排妹聽聞後，覺得陳沂的敘事方式是在打壓性騷擾受害者，因此傻眼回「你完全不知道你說這些話的嚴重性。」雙方各執一詞，互不相讓。事後，就有網友好奇發問，「有誰聽得懂雞排妹在說什麼嗎？」

雖然雙方各有各的擁護者，不過就有不少老司機歪樓回應，「她（雞排妹）比較漂亮，贏了」、「奶大又正的贏」。

▲網友分析10點。（圖／記者曾筠淇製）

此外，也有網友分析10點，說「有沒有G排這一次終於遇到剋星的八卦？」他表示，兩人其實都是用同樣方式來維持流量，緊抓目前最流行的議題來增加曝光度；再來，雙方有了流量後就會開始接代言或賣自身產品，且只要有炒到新聞即可，是好是壞都無所謂，流量才是最重要的。

不過，該網友也坦言，因為兩人都是女性，所以雞排妹沒辦法用自己是女生、對方不懂的言詞來戰；接著，開直播的人是陳沂，因此雞排妹便少了許多支持者，且流量也沒賺到；最後則是業配這點，雞排妹完全沒辦法贏，因為陳沂已經搶先將流量轉成金錢了。