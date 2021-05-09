「到底能不能破門？」他急救火...撬開門賠8萬　消防員吐現實面

▲邱Sir被要求賠償8萬元。（圖／myVideo提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「消防員到底能不能破門？」溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演的《火神的眼淚》昨日播出3、4集，劇情中，飾演邱Sir的溫昇豪接獲報案，為了避免憾事發生，便直接破門進入，怎料只是烏龍一場，最後被求償8萬元。就有網友看完後相當好奇，消防員遇緊急狀況時究竟可否破門？而貼文曝光後，也釣出一名消防員現身說法。

溫昇豪在《火神的眼淚》中飾演邱Sir，他在戲中接獲通報後趕往現場，當時因聞到燒焦味，加上聖誕燈飾實在太像火光，所以便直接破門而入，怎料只是烏龍一場。事後，該住戶就要求賠償8萬元的費用，否則將投訴媒體。

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後來在另一起案件中，一名男子打電話報案說，他的朋友傳訊息寫「珍重再見」，疑似是想不開，所以希望警消人員能夠破門查看。但是邱Sir依據烏龍火災的那次經驗，沒有照做，怎料當報案人到場並開門進入後，好友已經出人命。

▲第二次接獲報案，邱Sir便沒有直接破門，怎料發生憾事。（圖／myVideo提供）

因此，就有網友在收看後，於PTT的Gossiping板上發文表示，消防員出勤後，破門有可能要承擔烏龍一場的風險，但是如果不破，也可能真的出事，「到底是能不能破門？」

貼文一出，不少網友都留言回應，「怎麼不怪里長」、「我覺得很寫實啊」、「有SOP照SOP」、「照SOP，反正照SOP出問題基層才不會有問題」、「就是賭啊！賭對了是英雄，賭錯了是狗雄」、「沒對公眾造成危險的話就照程序來」、「不要破啊，何必為了救人而惹麻煩呢」、「劇情很寫實啊，多做多錯，怎麼做都是基層的錯」、「做對沒人會感謝你，做錯準備被罵翻」。

此外，貼文也釣出一名消防員表示，「沒有確定是哪戶時，除非屋主同意，否則不能，隊上也有破錯賠錢案例。」

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