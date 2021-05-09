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雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面　網見表情太反差：完勝了

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳沂放大雞排妹美尻照，雙方表情成對比。（圖／翻攝自YouTube）

記者曾筠淇／綜合報導

陳沂8日半夜直播，雞排妹（鄭家純）加入後，雙方正面吵架，吸引超過1.5萬人同時在線上觀看，引發不小討論聲浪。在直播過程中，陳沂曬出雞排妹先前宣傳潤滑液的「美尻照」，讓對方傻眼掩面。貼文曝光後，不少網友都留言回應，「一張圖勝過千言萬語」、「三斤（陳沂）的手指動作很好笑」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「陳沂在雞排妹跟網有面前放大『屁溝照』」為題發文，提到這場直播有上萬人同時收看，結果陳沂居然在所有人面前，食指、中指往外滑，放大雞排妹先前宣傳潤滑液的「性感照片」。陳沂放大照片的同時，露出牙齒燦笑，一直說自己真的看不懂；反觀雞排妹，則是無言掩面，一直說「那是牽絲，天哪」，成極大反差。

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事實上，該張照片是雞排妹自己上傳至臉書的，她先前為了推廣新品潤滑液，便PO出全裸泡在200公升潤滑液的照片，以及全裸蹲跪浴缸、從後方拍攝的美尻照。

不過，該張美尻照卻意外成為討論焦點，雞排妹強調黑色部分只是陰影；而陳沂則認為中間黑黑的部分是肛門，因而封對方為「黑菊姐」。因此，原PO就笑稱，陳沂故意在直播中放大該張照片，是不是很壞？

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「完勝的微笑」、「三斤的表情很到位」、「新哏圖」、「一張圖完勝，剩下吵什麼我也懶得點」、「一張圖打趴」、「三小時的精華懶人包，讚」、「這張圖根本是三小時懶人包，不用看重播了」、「雙方表情都很到位」、「這張圖，證明三斤大勝」、「勝利的喜悅」。

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