精簡版P站！網紅曝YT私藏「男性福利10頻道」　瑜伽、鋼琴全上榜

▲蒟蒻分享10個健康的頻道。（圖／翻攝自YouTube／蒟蒻講幹話）

記者施怡妏／綜合報導

Youtube頻道「蒟蒻講幹話」（下簡稱蒟蒻）日前發新影片，自從某男性福利網站改版後，精神糧食受到攻擊，因此開始在Youtube尋找新大陸，發現Youtube根本是「精簡版的P站」，整理出優質10個「健康」優質的頻道，造福男性觀眾，除了台灣之外，還有日本、韓國的Youtuber。

蒟蒻推薦的影片中以瑜珈類型最多，Youtuber做瑜珈時穿著的服飾還有姿勢，成為影片的一大亮點，「雖然說我筋骨不太軟，但每次看完影片都會有一股，想跟她一起做瑜珈的衝動」，一定也會有人好奇，為何推薦的都是瑜珈頻道，蒟蒻表示，「前面都說了，要介紹一些健康的頻道，瑜珈還不夠健康嗎？」

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▲▼「Pan Piano」跟「Eunji Pyoapple」總觀看量都破億。 。（圖／翻攝自YouTube／蒟蒻講幹話）

台灣則以「Pan Piano」最出名，不僅服裝福利滿滿，還可以聽到美妙的音樂，也常常花心思打扮，同時可以擁有視覺的聽覺的享受，雖然沒有露臉，但卻擁有一批死忠的粉絲支持，蒟蒻也笑說「相信大家都是鋼琴的愛好者」，並透漏每次點開影片都是閉的眼睛在聽的，「各位千萬不要懷疑」。

另外，南韓模特兒表恩智（표은지）的頻道「Eunji Pyoapple」也出現在名單中，觀看總量最多高達1億1千萬次，訂閱人數也有121萬人，常在影片中穿脫衣服，介紹穿搭，天使臉孔卻有著魔鬼身材，讓觀眾都眼睛都不知道擺哪裡好。

影片一出，引起網友們暴動，「好人一生平安」、「當我看到『最最最』的時候,我竟然按下了訂閱」、「果然只有這種主題才不會出現來自各國的酸民，世界真和平」、「突然好想學瑜珈呀」、「最後一個真的好健康」、「再多介紹幾個健康的頻道吧」。