印度男與女友被捕！瞞報行蹤搞派對　禍港「變種病毒」恐擴散

▲感染變種病毒的29歲印度裔男子和31歲菲裔女友，瞞報部分行程，導致病毒在港擴散。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港發生一名感染變種病毒的29歲印度裔男子和31歲菲裔女友，瞞報部分行程還舉行派對，導致病毒在港擴散。綜合港媒爆指出，目前，兩人因涉嫌「提供虛假或具誤導性的資料」及「沒有遵守要求提供所需資料」，昨8日被逮補，案件將於5月10日在九龍城裁判法院提堂。

香港兩宗變種新型冠狀病毒社區確診個案因涉隱瞞行蹤，有密切接觸者未被檢疫，疑引起四代傳播。香港衛生署表示，衛生防護中心跟進確診個案的流行病學調查中，發現該男子涉嫌於上個月16日提供虛假或具誤導性的資料；男子的女友涉嫌在4月17日沒有遵守獲授權人員的要求提供所需資料。

報導稱，印度裔男子和菲籍女友確診前，曾與女友的胞兄、胞兄女友及其女嬰聚會，胞兄三口於兩人確診後再與映灣園、康怡花園和豪峰工作的3名菲傭聚會，3名菲傭確診且病毒基因與印度籍男子一模一樣。菲裔女友人的胞兄三口病毒檢測結果為陰性。另外，胞兄舉辦兩次深水灣沙灘聚會的20名參與者亦未有人初步確診。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨稱，「將再為胞兄三口驗抗體看是否曾受感染。」目前，印度裔男相關群組累計8人，感染源頭仍未完全清晰。

▲香港高度重視印度裔男子隱瞞行程案件。（圖／路透社）

許樹昌表示，印度裔男在尖沙嘴華美達華麗酒店同層檢疫者中，最少一人所帶病毒基因與印度裔男子一樣，不排除有人開窗影響氣流或S型派飯掛鈎等環境傳播。印度裔男檢疫期間無被驗出陽性，許稱不排除涉採樣質素問題，檢疫酒店目前用鼻腔和咽喉樣本，若改採鼻咽樣本作檢測會更準確，但需要高防感染規格。

許樹昌說，「幸好無迹象變種病毒於社區大爆發，與實施社交距離措施、市民戴口罩和勤洗手有關。」被感染的3名菲傭確診後觀察多14日，看有否其他相關個案。

港媒報導指出，違反規定者，最高可被罰1萬元港幣及監禁6個月。去年已經發生兩起相關案件被判刑，包括43歲男子和50歲女子向醫生提供外遊紀錄的虛假資料，分別於去年8月被判120小時社會服務令和於今年3月被判100小時社會服務令。