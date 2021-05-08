大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」　每百萬人近20人死亡

▲大阪的疫情持續陷入醫療崩壞，死亡率甚至超越印度。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印度疫情大爆發連續15天確診數破30萬，不過在全球關注印度的同時，日本關西地區的疫情最近也陷入困境當中，大阪的染疫死亡率甚至超越印度，每百萬人當中有19.6人死亡，整個關西地區持續陷入醫療崩潰當中。

根據《朝日新聞》報導，日本政府已宣布延長東京、京都、大阪、兵庫4都府縣的緊急事態宣言至31日。大阪府7日也宣布，新冠肺炎新增病例1005例，新增50起死亡病例，創下死亡數新高。

其他包括，兵庫縣新增病例493人，京都146人，奈良98人，滋賀縣49人，和歌山19人，兵庫縣39人，奈良縣4人，滋賀縣3人。

日本政府的數據顯示，截至5月5日止，大阪每百萬人的死亡率，高達19.6人，印度為15.5人，墨西哥為16.2人，美國14.5人。

▲關西地區醫療崩壞，某些重症患者只能等死。（圖／路透）



報導指出，即使緊急事態宣言延長後，關西的醫療崩潰還在持續當中，爆發群聚感染的老人收容設施，也因為醫院沒有床位，送醫之後只能等死，例如4月中旬大阪府門真市的一處老人收容設施，共有61名住戶與工作人員染疫，最後造成13人死亡。神戶市永田區長期護理保健設施中，發生了大規模群聚感染，共有133人染疫，其中包括97名居民和36名工作人員， 總共造成25人死亡。

日本政府「防疫對策分科委員會」會長尾身茂表示，大阪市重症病床的使用率為99％，但這是一個外部數字，等待住院的人數約為15,000，遠高於365張重病患者的病床，醫療崩壞的情況將不會停止。