「120年了還在做夢」　網路畫師烏合麒麟「一張老照片」諷G7合照

▲烏合麒麟將G7外長會議結束後的合照改為八國聯軍侵華時的造型。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名網路畫師烏合麒麟今（7）日再推新作，將G7外長會議結束後的合照再製成一張泛黃的老照片。照片中G7外長搖身一變成為清朝末年「八國聯軍」侵華的侵略者造型，背後的字樣也改成，「Invaders United Kingdom 1900」。此外，被邀請的非正式成員國印度，也被烏合麒麟放在圖左的角落，手上還吊著點滴，諷刺值滿點。

▲大陸網路畫師烏合麒麟再推新作，諷刺G7成員國侵略中國。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

烏合麒麟發布的圖中顯示，八國聯軍代表身著各自的軍服，只是頭像變成了現今G7外長會議參與的七國外長加上歐盟外交與安全政策高級代表。相較於清朝末年的八國聯軍，俄羅斯已退出G7，原來的奧匈帝國也由加拿大所取代。

▲大陸網路畫師烏合麒麟再推新作，諷刺G7成員國侵略中國。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

至於被邀請參加七國外長會議的印度代表，則是被烏合麒麟放在圖像中的左邊角落，由於印度代表團傳出有2人確診新冠肺炎，因此，畫中的印度代表除了戴上口罩，右手還推著一個掛著點滴瓶的移動式點滴架。

▲G7七國外長會議在英國倫敦舉行。（圖／達志影像）

烏合麒麟在文中還諷刺當初所謂的列強們，經過百年，繼續使用「發達國家』的頭銜侵略中國，他表示，「上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年，一百二十年了，還在做夢。 」