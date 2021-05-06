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入WHO需按「一中原則」　陸委會：北京方面無權代表台灣

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者鄭思楠／台北報導

七大工業集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會，並重視台灣海峽和平及穩定，遭到北京方面強烈不滿，稱「中國台灣地區參與國際組織必須按照一個中國原則來處理」。對此，陸委會副主委邱垂正6日在例行記者會上也強硬表態，北京方面無權代表台灣。

邱垂正強調，「我們在參與世界衛生組織及其大會方面，中共當局屢以片面所設定的一中原則錯誤引用聯大及WHA決議等方式，阻撓台灣參與，是根本性的以政治干預國際組織的運作，並罔顧台灣人民的健康權益。」

邱垂正進一步強硬表示，北京方面無權代表台灣，更無法、無力負責台灣人民的健康安全，這是一個公認的事實。他指出，台灣防疫及公衛的成就有目共睹，也願意貢獻給國際社會，「當前相關國家政府與國會、相關的國際組織已紛紛支持台灣參加WHA，凸顯將台灣納入全球公衛體系，已經成為許多民主國家的共識，我們也將持續爭取國際支持，共同因應全球疫情的挑戰。」

此前，七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢，以及傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。這是G7外長會議公報首度列入台灣，並提及台海問題。

大陸外交部發言人汪文斌6日回應，七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉，是對國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。

汪文斌強調，「中國台灣地區參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照『一個中國』原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的重要原則。」

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關鍵字：

陸委會邱垂正G7

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