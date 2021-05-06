G7外長會議公報「2次提及台灣」！首強調台海和平　力挺國際參與

文／中央社記者戴雅真倫敦6日專電

七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會，並重視台灣海峽和平及穩定。兩度在公報中提及台灣。

▲據信這是G7首次公開提及台海問題。圖為美國國務卿布林肯。（圖／路透）

1萬2400字的公報區分為俄羅斯、烏克蘭、中國、白俄羅斯、印度太平洋地區（The Indo-Pacific）、北韓、東海與南海（East and South China Seas）等項目，把「俄羅斯」放在首項，中國則在第6項。台灣在「中國」及「東海與南海」項目中都被提及。

公報給了「中國」項目6段篇幅，首先鼓勵身為世界強權，並在經濟與科技上有強大能力的中國，應該有建設性地參與國際體系。

公報表示，若中國能對氣候變遷、生物多樣性損失、疫情後經濟重建等全球性挑戰有所行動，不僅符合G7 利益，相信也符合中方利益。期待有機會與中國合作，提升區域與全球和平、安全與繁榮。

但公報接著話鋒一轉，批評中國人權問題。

公報呼籲中國尊重人權與基本自由，並表示深切關切新疆與西藏，尤其是維吾爾族的遭遇，還有所謂「政治再教育營」及強迫勞動等議題，表示支持聯合國人權事務高級專員辦事處對新疆展開獨立調查。

公報也提到香港，重申G7在3月12日就香港選舉提出的聯合聲明立場，嚴正關切北京修改香港選舉法，呼籲中國尊重國際承諾與法律義務，包括「中英聯合聲明」以及「香港特別行政區基本法」，尊重香港的高度自治、權利與自由。

公報接著提及貿易與網路，嚴正關切中國侵害自由與公平經貿的行為，表示將合作改善全球經濟適應力（global economic resilience），以因應中國「獨斷且脅迫性的經濟政策及行動」，並鼓勵中國信守維護網路和平的承諾，避免侵犯網路智財權。

公報在「中國」項目的最後一段提及台灣，表示為強化國際組織合作，G7支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA）。國際社會將能從所有夥伴的經驗中獲益，包括台灣成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情的經驗。

G7外長會議公報在「東海與南海」項目中表示，G7 嚴正關切東海與南海情勢，「我們重視台灣海峽和平及穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。據信這是G7 首次公開提及台海議題。

公報並表示：「我們重申，強烈反對可能升高緊張及破壞區域穩定的任何片面行動。」

英國「天空新聞網」報導，雖然G7在公報中對中國與俄羅斯措辭強烈，但缺少具體行動。

英國外相拉布（Dominic Raab）表示：「我認為與其憤怒行動，（中國）更需要的是自省，需要看著鏡子，理解他們必須考慮到越來越多的意見，理解他們必須遵守基本國際法規。」