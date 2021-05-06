G7首次挺台參與WHO　陸外交部怒斥：粗暴干涉主權

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

七大工業國集團(G7)外長會議於5日發布公報，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)，同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢，以及傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。大陸外交部6日強硬回應，這是對中國主權的粗暴干涉！

5月6日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。他表示，七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉，是對國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。

汪文斌強調，中國台灣地區參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照「一個中國」原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的重要原則。

「七國集團作為發達國家集團，應當為推動世界經濟復甦，幫助發展中國家加快發展多做實事，而不是在國際社會當中製造矛盾和分歧，干擾全球經濟復甦進程，」汪文斌強調，七國集團當中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只顧自身囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態，更不應以高人一等的心態對他國橫加指責、干涉，破壞國際抗疫合作這個當前的頭等大事。

「七國集團自詡為『民主國家』，但最新的民調顯示，53個國家和地區的受訪者將美國視作是全球民主的最大威脅，我們卻沒有看到七國集團對此作出任何表示，採取任何行動，」汪文斌表示，「我們敦促有關國家正視自身存在的問題，糾正在抗疫問題上自私自利的行為，停止泛化國家安全概念的錯誤行徑。無視國際關係基本準則，製造各種藉口，干涉中國內政，損害中國主權，抹黑中國形象的企圖，絕不會得逞。」