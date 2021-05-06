　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

G7首次挺台參與WHO　陸外交部怒斥：粗暴干涉主權

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

七大工業國集團(G7)外長會議於5日發布公報，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)，同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢，以及傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。大陸外交部6日強硬回應，這是對中國主權的粗暴干涉！

5月6日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。他表示，七國集團外長會對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉，是對國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。

汪文斌強調，中國台灣地區參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照「一個中國」原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的重要原則。

「七國集團作為發達國家集團，應當為推動世界經濟復甦，幫助發展中國家加快發展多做實事，而不是在國際社會當中製造矛盾和分歧，干擾全球經濟復甦進程，」汪文斌強調，七國集團當中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只顧自身囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態，更不應以高人一等的心態對他國橫加指責、干涉，破壞國際抗疫合作這個當前的頭等大事。

「七國集團自詡為『民主國家』，但最新的民調顯示，53個國家和地區的受訪者將美國視作是全球民主的最大威脅，我們卻沒有看到七國集團對此作出任何表示，採取任何行動，」汪文斌表示，「我們敦促有關國家正視自身存在的問題，糾正在抗疫問題上自私自利的行為，停止泛化國家安全概念的錯誤行徑。無視國際關係基本準則，製造各種藉口，干涉中國內政，損害中國主權，抹黑中國形象的企圖，絕不會得逞。」

ET快訊
快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　裁罰出爐
34歲居檢男陳屍家中！　指揮中心回應了
郵局月領56K怨「薪水差」！每天20分鐘做功德　網4點嗆：該
她長髮爬滿「蠕動頭蝨」　蟲屍黃汁梳不完！網看完狂抓：頭超癢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婚鬧玩很大！新郎遭「綁吊車狂噴水柱」　下秒西裝炸裂成破布

G7首次挺台參與WHO　陸外交部怒斥：粗暴干涉主權

「腫瘤黑幕」吹哨人張煜約戰衛健委專家：無回應將開直播解釋真相

5月首個沙塵暴　北京颳9級陣風「新人拍婚紗在風中凌亂」

喝醉跑去招惹大狗...男遭瘋狂撕咬　倒地「完全不動」差點喪命！

入獄10個月！　六四非法集結案黃之鋒判決出爐

騰訊高管「青年睡覺論」遭2萬人出征　網友：假期還不能睡懶覺嗎？

中澳交惡！　陸無限期暫停中澳經濟對話機制及合作

暗諷「留學生是狗」大陸氣炸！美使館微博辱華…秒刪文仍被截圖

陸五一爆炸性出遊！2.3億人次「超疫前水平」　旅遊收入近5千億

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

婚鬧玩很大！新郎遭「綁吊車狂噴水柱」　下秒西裝炸裂成破布

G7首次挺台參與WHO　陸外交部怒斥：粗暴干涉主權

「腫瘤黑幕」吹哨人張煜約戰衛健委專家：無回應將開直播解釋真相

5月首個沙塵暴　北京颳9級陣風「新人拍婚紗在風中凌亂」

喝醉跑去招惹大狗...男遭瘋狂撕咬　倒地「完全不動」差點喪命！

入獄10個月！　六四非法集結案黃之鋒判決出爐

騰訊高管「青年睡覺論」遭2萬人出征　網友：假期還不能睡懶覺嗎？

中澳交惡！　陸無限期暫停中澳經濟對話機制及合作

暗諷「留學生是狗」大陸氣炸！美使館微博辱華…秒刪文仍被截圖

陸五一爆炸性出遊！2.3億人次「超疫前水平」　旅遊收入近5千億

撿屍爛醉妹…新北男「提槍遭猛踢」氣炸！暴打一頓硬上　她崩潰奪門

叫外送牛肉麵！自稱常客「請幫我加肉」　店家傻眼：她哪位？

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

笑翻！劉在錫出道30週年限定週邊？特寫雨傘、大頭手拿包超尷尬

快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　觀光局拍板開罰15萬

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

紀念傳奇教練　PLG年度教練獎定名「張克佑教練賞」

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！她竟抓狂摔手機

9人吃麵嫌太貴！結完帳倒光免費醬料

師父救我，實在吃不下了！ 景區孫大聖「香蕉吃到飽」快成豬八戒

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

每晚人蚊大戰3hrs！他PO殺蚊日記怨念噴出螢幕

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

他音樂節穿防護服熱舞嗨甩頭　網友笑歪重播10次

暗諷留學生是狗大陸氣炸！美使館微博辱華

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

他捕獲350公斤大魚賣43萬！內行：虧了至少賣430萬

喝醉招惹大狗　男差點被咬死

騰訊高管「青年睡覺論」遭2萬人出征 網友：假期還不能睡懶覺嗎？

陸五一爆炸性出遊！2.3億人次超疫前水平

更多熱門

相關新聞

科興疫苗有效　歐盟加速滾動審查副作用

科興疫苗有效　歐盟加速滾動審查副作用

中國科興疫苗（Sinovac）近日在各國發放施打，世界衛生組織（WHO）已證實此疫苗對60歲以下成年人有明顯免疫效果，但仍缺乏高危副作用數據。歐盟也正式展開滾動實時審查，檢閱「進行中」試驗數據，加速疫苗效力評估時程。

新冠疫苗預計5月底抵北韓！

新冠疫苗預計5月底抵北韓！

美日韓3國外長會談！籲推動「北韓去核」

美日韓3國外長會談！籲推動「北韓去核」

G7外長會議公報　2次提及台灣

G7外長會議公報　2次提及台灣

G7外長會議抨擊中俄　指責北京是霸凌者

G7外長會議抨擊中俄　指責北京是霸凌者

關鍵字：

G7WHO汪文斌

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面