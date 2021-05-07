台東藝文中心場館晉級！藝術節精選10演出　在地舞團打頭陣

▲台東藝文中心修繕後晉升為專業場館，藝術節精選10檔優質團隊演出，門票於5月7日正式開賣。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

今年邁向第十一屆的台東藝術節，縣長饒慶鈴6日宣布自6月5日至10月23日於文化處台東藝文中心演藝廳精選10檔優質團隊演出，並由在地的布拉瑞揚舞團打頭陣。藝文中心修繕後，今年經文化部評鑑晉升為專業場館，五月份重新對外開放，今年的10個強檔節目內容豐富、精采可期，門票於5月7日正式開賣。



縣長饒慶鈴表示，台東近年積極推廣藝文活動，透過藝術活絡多元生活，很高興由台東在地的團隊為我們揭開今年藝術節的序幕，6月5日開幕節目是由布拉瑞揚舞團探討阿美族部落階級成年禮精神的作品《沒有害怕太陽和下雨》。台東藝術節今年邀請國內知名演藝團隊，布拉瑞揚舞團、C MUSUCAL製作、相聲瓦舍、雲門劇場、國立台灣戲曲學院京劇團、表演工作坊、木樓合唱團、音樂時代劇場、故事工廠、陳明章音樂工作有限公司，聯手打造此次在地藝文盛事。



戲劇類節目形式多元，有深受觀眾喜愛的相聲劇《三十三》和《這一夜，誰來說相聲》、適合闔家觀賞的兒童戲曲《雞姑娘招親》，音樂劇則包括以母女關係、愛與離別為主軸的《最美的一天》，和刻劃台灣歌謠之父鄧雨賢傳奇人生的《四月望雨》。此外，去年轟動全台、改編自社會寫實電視劇的《我們與惡的距離》全民公投劇場版也將來到台東。



另外，音樂類節目包括由林懷民擔任導演的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪─林玲慧詠嘆浦契尼》、世界金牌冠軍木樓合唱團的《璀璨木色．愛的禮讚》音樂會，及藝術節壓軸節目《陳明章真情音樂會》。



2021台東藝術節將於5月7日正式開賣，從6月到10月為縣民帶來一系列藝文饗宴，依不同表演場次共有100-900元等親民的票價，民眾可於FamilyMart全家便利商店、7-ELEVEN超商、「OPENTIX兩廳院文化生活」購票。

除了一系列的演出活動，今年藝術節特別邀請金鐘獎最佳主持人暨樂評家焦元溥於5月28至29日策劃兩場音樂講座，介紹歌劇賞析及浪漫派作曲家，皆為免費入場，報名請洽台東文化處網站及台東藝術節臉書。

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