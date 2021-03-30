就近維修太便利！花蓮增設光復輔具中心　不再電話裡雞同鴨講

▲輔具維修工程師檢視民眾推來的輪椅，熟練的拿起工具馬上就能找到問題根源，立即進行檢修維護。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院受縣府委託自2019年承接花蓮縣輔具資源中心，2年來服務量已超過2萬人次，考量花蓮地形狹長，為方便需要民眾能就近取得服務且免去舟車勞頓之苦，花蓮縣輔具資源中心自今年3月起增設光復據點，提供每周一上午9點至11點的輔具相關業務諮詢與維修，以減少民眾為了輔具問題而奔波的辛勞，讓輔具服務申請更便利。



輔具維修工程師楊耿彰詳細的檢視民眾推來的輪椅，熟練的拿起工具馬上就能找到問題根源，除了立即進行檢修維護，也不忘叮嚀家屬如何做好平日的保養工作，讓輔具的使用能夠更順暢，年限維持得更長久。





住在光復鄉東富村的吳阿伯，妻子因神經壓迫導致半邊手腳癱瘓、身體虛弱，平常都是吳阿伯與外勞一起照顧，對輪椅、氣墊床等輔具依賴相當重，一旦輪椅出現問題，就會造成生活中諸多不便，甚至為此還必須跑一趟市區，來回就要1-2個小時，真的很不方便。今年3月起，得知每周一在村子裡就有據點服務，吳阿伯開心的說，真的是太好了！現在只要輔具有問題，就可以就近找到協助，不再因為電話裡說不清楚而雞同鴨講，也不用擔心因為跑一趟市區，只留外勞一人在家照顧而產生的內心壓力。



花蓮縣身心障礙人口數占總人口數的8.11％，約2萬6千多人。門諾醫院自2019年受縣府委託，在市區成立花蓮縣輔具資源中心，提供輔具租借、評估及維修服務，2年來已服務超過2萬人次，其中以輔具諮詢、評估以及租借占最大宗。由於花蓮地形狹長，考量輔具對身障者及高齡長輩的重要性，為了克服地理環境帶來的不便並改善輔具資源服務不均的情形，花蓮縣輔具資源中心於今年3月起增設光復據點，提升服務可近性。

▲光復據點每周一上午9點至11點提供駐點服務，有需求的民眾都可以直接到現場諮詢。



輔具資源中心物理治療師林玟君表示，光復據點就設在東富衛生室（太巴塱國小旁），每周一上午9點至11點提供駐點服務，包括輔具評估、諮詢、租借以及預約簡易輔具維修，有需求的民眾都可以直接到現場諮詢，若需要維修服務則可事前先撥打電話預約，以便當天進行現場維修。此外，為了減輕需求者負擔，凡設籍花蓮者，具有低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者，輔具維修補助最高可申請3千元。



花蓮縣輔具資源中心組長李書皓強調，為了落實輔具資源的整合及服務的推廣，今年除了增設吉安、萬榮等鄉鎮的輔具便利站，於光復、鳳林成立輔具據點提供定點、定時服務，也預計在玉里鎮成立花蓮縣南區輔具資源中心，為需要者提供更優質便利的服務。

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