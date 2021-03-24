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提升慢食真實力！台東慢食學院開課　在地慢廚餐廳創造慢經濟

▲▼台東縣長饒慶鈴希望店家運用當季當地食材與廚藝結交各地好友，做台東的觀光大使創造慢經濟。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴希望店家運用當季當地食材與廚藝結交各地好友，做台東的觀光大使創造慢經濟。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升台東慢食真實力，創造台東慢經濟，台東縣政府開辦慢食學院，邀請重量級老師開設必修與選修課程，23日舉行開學典禮與首堂課程，縣長饒慶鈴希望店家運用當季當地食材與廚藝結交各地好友，做台東的觀光大使。

饒慶鈴也預告今年慢食節首度移地辦理，4月3～4日在關山親水公園盛大舉辦，另外，12月4～5日更將前往台北華山文創園區，讓外縣市民眾也能親身體驗台東慢食。

▲▼台東縣長饒慶鈴希望店家運用當季當地食材與廚藝結交各地好友，做台東的觀光大使創造慢經濟。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，大家都是台東的觀光大使，現代人在旅遊時，餐飲會是首選，然後再考慮定附近的住宿地點，餐廳的選擇除了外觀美麗及內部陳設外，遊客對於廚藝的評比也是目前重要參考，因此，「吃當季、用當地」就是慢食節辦理目的。

▲▼台東縣長饒慶鈴希望店家運用當季當地食材與廚藝結交各地好友，做台東的觀光大使創造慢經濟。（圖／台東縣政府提供，下同）

慢食學院邀請重量級老師開設必修與選修課程。

台東縣府從推動「產地餐桌」計畫到慢食節，鼓勵在地小農小店運用台東食材，同時，近年來也積極推出「部落食尚」、「部落餐廳」等活動，帶領遊客進入原鄉部落，吸引遊客造訪，從料理認識台東，台東慢食節更在去年獲選行政院第三屆政府服務獎，目前參與店家超過120家，創造上億慢食商機，「慢食」也成為台東慢經濟最具代表性的品牌。

今年透過台東慢食學院系統化課程，針對慢食理念、食材生產農法、餐廳衛生安全、加工品標示以及部落特有食材運用，將台東這片土地認同自我、重視在地文化、善待人與環境的價值展現於飲食中，更首度將慢食節活動地點移往關山和台北辦理，給更多遊客體驗台東慢文化的機會。

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