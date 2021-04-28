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不只要專業還要你就業　嘉藥「就業季」開跑

▲嘉南藥理大學為協助學生從校園到職場無縫接軌，媒合優良廠商與學子，各系也精心篩選並邀請長期合作優良廠商到校進行職缺媒合，直接將面試場合拉進系上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學為協助學生從校園到職場無縫接軌，媒合優良廠商與學子，各系也精心篩選並邀請長期合作優良廠商到校進行職缺媒合，直接將面試場合拉進系上。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

每年6月是畢業生離開校園踏入職場的季節，嘉南藥理大學為協助學生從校園到職場無縫接軌，媒合優良廠商與學子，各系精心篩選並邀請長期合作優良廠商到校進行職缺媒合，直接將面試場合拉進系上，不僅免去穿梭在不同面試公司奔波之苦，也提供學生更多更好就業選擇，讓嘉藥畢業生畢業即就業，贏在起跑點。

▲嘉南藥理大學為協助學生從校園到職場無縫接軌，媒合優良廠商與學子，各系也精心篩選並邀請長期合作優良廠商到校進行職缺媒合，直接將面試場合拉進系上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉藥化粧品應用與管理系辦理專業就業媒合已近10年，吸引許多廠商熱情參與，今年不畏疫情影響，共有28家廠商應邀參加，提供超過 220個工作機會，其中不乏知名廠商，如香港商希思黎化妝品、肌膚之鑰、媚登峰、登琪爾、施舒雅、台灣樂金、快樂麗康等，該系畢業生更是興奮期待這次活動，參加面試的同學幾乎都當場媒合到理想工作，甚至有同學表現深受廠家歡迎，現場就獲得4份錄取通知，整場活動錄取率超過100％。另外，該系就業學程、產業學院及校外實習同學，廠商留用率也超過70％。系主任何文岳表示，該系是全台灣最早成立的化粧品專業科系，培育無數專業人才，畢業生能力深獲業界肯定，每年就業媒合活動的高錄取率就是最佳證明。

▲嘉南藥理大學為協助學生從校園到職場無縫接軌，媒合優良廠商與學子，各系也精心篩選並邀請長期合作優良廠商到校進行職缺媒合，直接將面試場合拉進系上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校嬰幼兒保育系同樣超前佈署，今年也邀請了全國，包括離島金門等15家幼保機構，展開為期2個月的就業媒合活動，除了事先商請合作機構提供薪資結構、升遷管道、退休福利等制度外，也邀請合作機構到校進行面談，讓學生能找到自己理想工作，連續3年遠從新北市來嘉藥獵才的成德菁英幼托機構林園長說，目前有超過20位嘉藥畢業生在她的幼兒園服務，學姊與學妹互相照應，有助於新進人員盡快融入職場，而嘉藥幼保系學生優秀的專業度和實務經驗也是吸引她們每年遠道而來的原因。

此外，該校實習就業組也預計於5月19日在校內大禮堂辦理2021「成薪成億迎向勝利」就業徵才博覽會，總共邀請超過50家廠商到校進行就業媒合，活動現場也將辦理「履歷健診」活動，提供畢業生履歷諮詢，為鼓勵同學踴躍參與，同場加映摸彩活動，只要現場完成面試即可參加，就是要讓嘉藥的學生「畢業即就業」，創造嘉藥、廠商、畢業學生三贏的局面。

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