「忘記曬衣不怕臭！」好市多必買清單之一日本Ariel洗衣精今特價　網喊：今年頭一回！

▲知名美式賣場熱賣款洗衣精特價消息引眾多消費者搶購。（圖／網友提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

知名美式賣場擁有許多忠實粉絲，販售品項多不勝數，隨便一搜尋「必買清單」品項落落長，其中必買的洗衣精Ariel抗菌抗臭洗衣精更是因新升級而話題十足。近期FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》內網友PO出長紅熱賣品項「日本製Ariel洗衣精」升級成分的貼文，並分享新包裝有蓋子更好倒、不怕失手，除臭效果還更明顯，用過的網友們也紛紛留言說讚，更有人貼出該款洗衣精將在月底特價的訊息，4/26～5/6，全台好市多賣場特價現省$180，引發熱烈討論，更有網友表示「很可以囤」！

▲▼4/26～5/6，全台好市多賣場特價現省$180，引發熱烈討論！（圖／擷取自好市多商品經驗老實說）

這則貼文底下引來許多網友留言分享使用心得，說自己用Ariel抗菌抗臭洗衣精洗完衣服之後，衣服上都會有淡淡清香，且就算洗完衣服忘記馬上曬也不會有臭味，由於衣服長時間與皮膚接觸，皮脂氧化跟細菌滋生都會導致衣服容易發臭，就算洗過也不見得能完全除去味道，尤其夏天快到了，想到滿身臭汗的日子更是崩潰。Ariel產品說明指出，洗衣精中由於有抗氧化因子，可有效防止皮脂氧化，更能達到長效抗臭的效果，也引發其他社員一片贊同「除臭效果更明顯」、「洗得很乾淨」、「洗完新舊襪子分不出來」、「半天後再曬也香香的」、「我是隔天才想到，居然沒有奇怪的臭味～」。

擁有超強口碑的Ariel洗衣精已在日本熱銷排行榜上蟬聯七年熱銷寶座，而用過的人也時不時會在社團內分享使用心得、推坑眾多會員，因此Ariel每每在好市多祭出特價時總會引發搶購熱潮，走道堆滿洗衣精、短短時間貨架被搬空、店員補貨補到來不及⋯⋯等誇張景象更是常有的事，這次Ariel洗衣精補充包每箱現省180元的特價消息一出，留言馬上被刷爆狂推，網友們紛紛卡位等開賣！

▲Ariel每每在好市多祭出特價時總會引發搶購熱潮。（圖／網友提供，請勿翻攝）



好市多4/26～5/6再推Ariel抗菌防臭洗衣精補充包特價訊息，大容量1260克每箱6包現省180元，對於家裡有小朋友的家庭來說，髒衣服成堆成堆在眼前，經常會忍不住想要狂倒洗衣精，一天洗兩三輪衣服也是家常便飯，經常要補貨洗衣精讓人好厭世，每包1260克的大容量就是你的救星！容量大加上划算的價格在社團中引發熱議，不少Ariel愛用者表示「期待特價！」、「等特價來補貨」、「大容量讚讚」、「大包又便宜」，活動數量有限等字樣也讓網友們等不及要第一時間衝到賣場，就怕晚一步搶不到，之前Ariel特價的時候你沒跟到沒關係，這次可得把握機會囤好囤滿。

▼好市多4/26～5/6再推Ariel抗菌防臭洗衣精補充包特價訊息，大容量1260克每箱6包現省180元。（圖／網友提供，請勿翻攝）