5月首個沙塵暴　北京颳9級陣風「新人拍婚紗在風中凌亂」

▲2021年5月6日，北京沙塵天氣。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸「五一」收假後第一天，沙塵暴再次襲擊北京，伴隨八、九級陣風，導致6日下午，官方疾呼公眾盡量待在室內，不宜出門，部分地區能見度最低也降至3到5公里，空氣品質達嚴重污染等級。

《ETtoday新聞雲》記者直擊，從東城區一高樓處往天壇方向看，天壇從中午開始，逐漸變得「若隱若現」，另一地北京網紅婚紗拍攝處，新郎、新娘也在風中凌亂，婚紗照變成婚「砂」照。

▲北京受沙塵天氣影響，能見度降低。（圖／記者陳政錄攝）

據北京市氣象局官方微博6日中午通報，大風沙塵天氣已達市中心，預計中午到傍晚有五級左右北風，陣風達八九級，伴有沙塵，北京市正處於大風黃色和沙塵藍色預警信號中。

大陸氣象部門表示，這是因為近期歐亞大陸中高緯地區冷空氣活躍並不斷南下，受其影響，6到8日北京市多大風天氣，6日白天為本次過程風力最大時段，並伴有沙塵。

北京市生態環境監測中心資料顯示，目前北京市空氣質量指數為422，污染級別為6級，已達嚴重污染標準，主要污染物為PM10。張家口部分地區PM10濃度已超過4每立方公尺400微克，康保縣PM10濃度每立方公尺1216微克。10至11時，北京延慶站能見度由20公里降至9.4公里；預計6日中午前後至傍晚北京市有沙塵天氣，最低能見度5公里左右；20時前後沙塵逐漸减弱，影響趨於結束。

北京官方表示，老人兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人群儘量不要到室外活動，外出時佩戴口罩紗巾等防塵用品，外出歸來應清洗面部和鼻腔。

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