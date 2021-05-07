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收包裹金額有錯！「打電話問5分鐘」宅配員突暴怒：幹什麼東西啊

▲▼「我打個電話問」等5分 宅配暴怒嗆老婦：幹什麼東西。（圖／東森新聞）

▲包裹金額有錯「打電話問5分鐘」，宅配員突怒吼：「幹什麼東西啊」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮吉安鄉有一位婦人日前簽收包裹時，發現金額與當初店家約定的不一樣，懷疑有問題而打電話向店家確認，讓宅配員在現場等了大約5分鐘，宅配員最後疑似等到不耐煩，對她大聲怒罵、態度惡劣。事後，物流公司出面道歉，解釋當時宅配員是針對店家，但情緒反應確實不合理，會再進行懲處和教育。

事件發生在花蓮吉安鄉，婦人聽見宅配員的呼喚，走出門口準備簽收包裹，過程中發現代收金額不對，原來賣家答應要給100元折扣，包裹卻顯示要收原價2000元，讓她懷疑是不是哪裡出了問題，加上近期包裹詐騙頻傳，決定先打電話向賣家確認，不料宅配員等了5分鐘後突然暴怒。

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影片中可以看見，婦人站在門口與店家正在通電話，突然宅配員就大吼「趕時間啦，幹什麼東西啊」，嚇得她立刻掛斷電話，走到宅配員旁準備簽收，只是宅配員實在太生氣了，繼續對她碎念「有問題是不是啊，你就先……（包裹）這個我收走，你不收，我就收走」。

事後婦人的子女向物流公司投訴。物流公司解釋，賣家第一時間沒有辦法給出明確金額，他們就通知客人之後會再送，也解釋宅配員生氣是針對賣家，不過宅配員因為送貨量大，出現情緒化的反應嚇到民眾，行為確實不合理，會進行懲處和再教育。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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