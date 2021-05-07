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獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費　76行者被托夢完成遺願

▲▼台中高一女學霸被公車撞斃，張母首度露面感謝76行者無私修復。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中高一女學霸被公車撞斃，張母首度露面感謝76行者無私修復。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市嘉陽高中一年級張姓女學生上周五早上要過馬路進校門時，被巨業公車當場撞斃，屍身不全，正當張家人苦於即將頭七，卻沒錢支付8萬元遺體修復費，突然76行者主動連絡表示願無償幫忙，張家又高興又不解，原來是其中一名成員前一晚夢中有個少女一柺一柺的走來求助，女成員允諾會讓妹妹美美的走回家，最後擲筊確認張女同意；張母中午首度露面，淚流滿面，感謝76行者。

▲▼台中高一女學霸被公車撞斃，張母首度露面感謝76行者無私修復。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼立委何欣純（右）和漢翔公司副總經理黃淑媛（左）到張女靈前上香。

品學兼優、乖巧懂事的張女上周五意外喪生後，張母一直走不出悲痛陰影，終日以淚洗面，每看到女兒相關物品，就泣不成聲，女兒走後第8天，首度露面受訪，為的是感謝76行者無償修復。

▲▼台中高一女學霸被公車撞斃，張母首度露面感謝76行者無私修復。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼張女靈前掛滿各式獎狀。

張母說，女兒左腳、骨盤被公車輾過後嚴重扭曲，無法穿回衣服，修復費高達8萬元，張家籌不出錢而拒絕，但女兒頭七又快到了，內心憂心如焚，結果，隔天76行者主動連絡她先生，願意無條件幫忙。

▲▼台中高一女學霸被公車撞斃，張母首度露面感謝76行者無私修復。（圖／記者鄧木卿攝）

張說，76行者其中一名成員表示前一晚夢見有個少女一柺一柺的向她走來，請求協助，由於媒體大幅報導，所以猜出應該是嘉陽女學生。

76行者隔天到張女靈前，詢問是否願意讓他們幫忙，果然一擲筊就聖筊，76行者允諾會讓妹妹美美的在頭七前走回家，6人在頭七前一晚的晚間11點修復到隔天清晨3點才完成，再擲筊一次，也是聖筊，張女很滿意修復的結果。

不只張女託夢，76行者負責人陳修將的兒子對飛機修復也很有興趣，今年也將進入嘉陽就讀當張女的學弟，種種緣份，似乎冥冥之中已有定數。

張母非常感激的說，76行者們真的非常的尊重女兒，過程細膩小心專業，一點也沒有顯露出不耐煩，對待有如自己女兒，連幫忙穿衣服都在白布下進行，令人感動，她再次感謝76行者善心義行。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來 

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