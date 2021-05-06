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點亮世界燃盡疫情　台南左鎮噶瑪噶居寺舉辦浴佛暨財神大法會

▲慶祝佛誕日，台南左鎮噶瑪噶居寺今年浴佛與賜福財神法會合併舉行，並舉辦祈雨音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慶祝佛誕日，台南左鎮噶瑪噶居寺今年浴佛與賜福財神法會合併舉行，並舉辦祈雨音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝佛誕日，台南左鎮噶瑪噶居寺今年浴佛與賜福財神法會合併舉行，5月8日起至16日舉行財神寶瓶法會，由第三世洛本天津仁波切主法，因全球疫情嚴峻，影響世人生活，台灣並面臨56年來最大乾旱，噶瑪寺15日週六上午10時在如來殿七佛前將舉行佛誕浴佛法會，當天下午2時在文殊院前舉辦祈雨音樂會。

台南左鎮噶瑪噶居寺以浴佛及樂音為蒼生祈福，祈求疫情早日平息、上蒼普降甘霖，重建萬物和諧美麗世界，也歡迎信眾來領受佛恩，滿載加持歡喜而歸。

洛本天津仁波切表示，各法會中以慶祝佛誕最為殊勝，南傳佛教與北傳佛教佛誕日不同，印度西藏佛誕日為農曆4月15日，中原佛教認為是4月初八，無論哪一天，都會辦浴佛法會，令四眾弟子憶念佛陀的降生；噶瑪寺年年舉辦浴佛法會，萃取中元佛教傳統菁華，融合藏傳佛教儀軌，讓好奇或想浴佛者有機會高舉灑淨灌頂的神聖法器寶瓶，以甘露水灌沐黃金佛陀初生像，一年一會珍貴難逢。今年主尊佛陀初生像四方有六朵金色蓮花，重現佛經記載的佛誕場景，稀有莊嚴殊勝。

▲慶祝佛誕日，台南左鎮噶瑪噶居寺今年浴佛與賜福財神法會合併舉行，並舉辦祈雨音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

西藏佛教儀軌重視觀想，與中原佛教修行方式各具特色。浴佛法會所修儀軌中，會觀想迎請十六位阿羅漢降臨，禮讚暨供養。洛本天津仁波切說，阿羅漢信仰在民間盛行，成為歷代藝術創作題材，在藏傳佛教儀軌，每位羅漢的名號、長相等在佛典均有詳細記載，噶瑪寺的十六阿羅漢木刻，根據藏傳佛教經典創作，由不丹唐卡畫師彩繪羅漢法袍，工筆細緻，每尊神情姿態各異，刻畫寫實，栩栩如生，開創屬於現代藏傳佛教傳入台灣的歷史印記。

▲慶祝佛誕日，台南左鎮噶瑪噶居寺今年浴佛與賜福財神法會合併舉行，並舉辦祈雨音樂會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洛本天津仁波切指出，新冠肺炎疫情席捲全世界，台灣因防疫得當，疫情控制得宜，在此次疫病中看見台灣人的善良、智慧、無私與團結，展現人性最珍貴的光明面，近日疫情再度轉為嚴峻，加上台灣面臨56年來最大的乾旱，浴佛圓滿後，中午特設神饈大齋宴佛，以巧華茗品蔬果烹飪及優雅樂音，供養佛陀與十三地菩薩，為眾生祈福。午後兩點舉辦音樂會。

小提琴蔡耿銘、蔡昀熙、呂宥葳，中提琴徐慧芳，大提琴吳世傑、汪沛萾，低音大提琴陳映彤，雙簧管鍾筱萱，長笛呂承祐，單簧管楊婉勤，低音管歐易欣、法國號溫郁盈等音樂家，於如來殿浴佛會場及文殊院演出莫札特雙簧管四重奏K370、韋瓦第短笛協奏曲RV443、月亮代表我的心弦樂五重奏等古典音樂與台灣民謠，藉佛誕供養及雅樂妙音，祈願佛佑台灣，早日天降甘霖，世界疫情儘速平息。寺方呼籲信眾參加法會時，務必全程佩戴口罩，謹守防疫規定。

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