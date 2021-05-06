台南前瞻捷運計畫是錢坑？！　藍軍：5千億單軌高架要呼弄誰？

▲台南高架單軌捷運預算從7百多億加到5千億，國民黨台南市議會黨團質疑如此重大攸關台南未來的交通建設猶如錢坑蓋，認為交通局是決策者，不要呼弄民眾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會6日進行交通局和觀光旅遊局工作報告，國民黨團痛批民進黨前瞻捷運計畫，根本不適合路窄巷多的古都台南，硬推高架單軌，不但會讓交通進入黑暗期，5千億龐大的配合款及後續數無以計數的人事及維修經費，更會為台南市財政和其他重大建設帶來浩劫。

王家貞拿著看板說，黃偉哲市長自己都說營運比蓋捷運更難，對台南高架單軌都沒信心，但因為地方爭取路網不斷擴增，預算從7百多億到5千億，如此重大攸關台南未來的交通建設，猶如錢坑還需要建設嗎？有沒有考量台南市20年後人口的結構變化？黃偉哲市長都說不見得要蓋，交通局是決策者，不要呼弄民眾。

林燕祝說，外界傳得沸沸揚揚，高架單軌預算從7百億暴增到5千億，是為了選舉綁樁？藍線延伸到佳里、西港、安定，紅線延伸到山上、左鎮、玉井，要建高架就必須建橋墩，台南市路這麼窄小，高架單軌橋墩就會占了半個車道，光一條藍線就預計耗時10年，台南未來不但會陷入交通黑暗期，更會為市府財政和其他重大建設帶來浩劫。

蔡淑惠更問交通局長王銘德，台南的高架單軌未來會比台北捷運更好，或是跟高雄捷運一樣會賠錢？台南的交通願景為何？還是因為是單軌高架型態，所以台南未來的交通願景是問號？

洪玉鳳也希望台南市政府不要好大喜功，硬推高架單軌，因為台南市沒有能力也沒有財力經營高架單軌，否則會拖垮財政，也提醒通局要臨安橋整建工程要耗時兩年，很多市民都經由這條橋前往安南區上班，要預先宣導。

方一峰說，台南傳統陣頭文資保存是最完整的地方，今年定位為香科年，應該多宣傳多辦活動讓中北部知道，透過公部門宣傳讓更多人知道，之前辦個攝影展要香科寺廟自己出錢買獎品，不是錢的問題，心情卻很差因為沒被尊重，鳳梨促銷都能叫很多人來買，觀旅局有沒用心參與香科的廟宇都知道。





盧崑福說，高架單軌藍線綜合規劃費已花6千萬，未來所有路線光規劃費就8億元，台南的錢是老百姓的，怎可如此亂花。去年將軍吼活動煙火花兩百萬，今年準備花1百萬預算，有民眾反映市府官員對外放話，只要煙火放一放有沒有人來都沒有關係，觀旅局是否要去了解一下。



尤榮智關心防疫，桃園防疫旅館因為沒有確實分流，搞得人心惶惶，台南市不可以有這種情形發生，要超前部署，在交通局部分，最近在全市1千3百處路口進行號誌調整，仿效各大城市在尖峰時段把紅綠燈時間拉長到140秒，過去因為沒有整體處理週期不一，現在這樣調整真的希望能有效解決塞車問題，溪北地區也有很多大道交通流量大，也期望能推廣到溪北地區。

李鎮國表示，公車站牌的移動必須先考量搭乘的便利性及安全性，永康桂田酒店公車牌位置移150公尺，從12米的道路移到10米道路，原停靠站有遮風避雨處，移到新點甚麼都沒有，從人口集中區移到人口不集中區，很多市民非常不爽，去年就反映六甲頂台南應大前面十字路口，交通流量非常大，去年選舉道路鋪設，斑馬線至今都尚未處理，社區民眾和學生搭客運，要回社區或學校要怎麼走呢？他們必須跨越四條馬路的斑馬線，馬路如虎口，為何要如此涉險才能走到對面，這是甚麼樣的設計概念？

蔡育輝指出，桃園防疫旅館成為疫情破口，搞得人心惶惶，台南觀光現在相當活絡千萬不能因為防疫不力受到影響，應從源頭管理，有民眾反映台南有旅館設備不足卻成因為民代關說為防疫旅館，若此事屬實真的會重創台南觀光，合宜的防疫旅館內部設備、動線、衛生都要重視，管理更要嚴謹，不能因為人情關係就隨便找一間旅館當防疫旅館，不能因為民代關說就廣開方便之門。

林美燕說，路邊停車費繳交，5年來有溢收款原來是重複繳款，近17萬筆金額高達4、5百萬元，為了通知重複繳款民眾市府又要花1萬多郵資，交通局是否可利用現代科技如台北用APP，台中也開發程式自動退款，台南交通局也應該學習其他縣市來退費。

曾培雅也說，台南鐵路地下化預計2021年先下地，8.23公里全程需經過小東地下道、東寧地下道和中華陸橋，地面上的陸橋跟地下道全部填平，剩下空地會規劃道路，希望交通局多跟市民說明，並在2026年如期完工。



蔡淑惠指出，安平有安平追想曲，關子嶺也有關子嶺之戀，為何觀旅局只重視安平，卻對關子嶺觀光不用心，讓遊客去了1次就不會想去第2次，為何不能帶動關子嶺溫泉區觀光？觀旅局要深思，談到台南24家觀光工廠，為何社區一日遊都是去看外縣市咖啡、化妝品工廠，為何不推動在地市民去了解台南市自己的觀光工廠，不要任其自生自滅。

交通局表示，市長黃偉哲提出「捷運的營運比建造重要」的叮嚀，就是要交通局在規劃時審慎評估市府財政負擔能力，所以交通局在規劃先進運輸系統時，會審慎評估各條路線的財政負擔，目前規劃進行中的優先路網為第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，總經費為780億元，至於整體路網規劃是台南市政府捷運建設的藍圖，也是交通部審核台南市政府各條捷運路線的依據，局長王銘德指出，整體路網（優先路網、遠期路網）未來會依後續發展需求、及財政審慎評估，建設符合台南市的中運量捷運系統。



交通局說，台南市5年來的停車溢繳經檢核約10萬筆、474萬元，交通局優先主動通知溢繳1000元以上的車主辦理退費事宜，也會在新開立的停車繳費單據上註明車主有無溢繳的情形，提醒車主辦理退費，另外，民眾也可主動利用台南好停APP查詢有沒有溢繳。

觀旅局指出，去年即開始輔導台南市24家觀光工廠強化觀光特色及伴手禮行銷，並推動各旅行社將觀光工廠納入遊程，今年更與本市觀光工廠協會、台灣入境旅遊協會協會、台南市民宿文化發展協會及旅館公會等，透過實地觀摩及研討，協助台南市觀光工廠提升接待品質與能量。

專櫃熱銷明星小物組7選1

