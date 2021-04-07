利用燈光結合音符打造藝文客廳　台東縣府邀大家「鬥陣」來坐

▲ 台東縣府利用燈光結合音符打造藝文客廳，饒慶鈴邀大家「鬥陣」來坐 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每座城市都有一座藝文中心，而打造一個友善的廣場吸引民眾聚集，則是政府的重要施政工作之一，台東縣政府爭取花東基金1,290萬元辦理文化處藝文中心設備升級PLUS計畫廣場改頭換面整修工程，包括新增設表演小舞台、街舞練習區、夜間照明設計等，縣長饒慶鈴日前晚間前往工地巡禮，希望縣民將此處當作自家的藝文客廳，相揪來坐坐、作伙開講。

此次饒慶鈴視察並聽取設計單位-盧昱睿建築師事務所簡報，這次整修亮點係藉由大面積的黑白琴鍵舖面、音符座椅用來連結表演藝術意象、以打擊樂震動滾幅結合原住民圖騰概念作為廣場地坪意象，並增設以新種植的3棵藍花楹為自然背板的表演小舞台與張貼反射鏡面的街舞練習區，成為扎根藝術小種子的接地氣平台場域、燈光照明的設置，將使廣場成為民眾夏夜散步的新選擇，而緊臨南京路門面的5座電子看板，則是將廳內第一手演出資訊，散播出去的大聲公媒介。

饒慶鈴表示，文化處藝文中心是民眾欣賞各項展演的場所，幾乎每個星期六日都有表演或展覽活動，這次特別爭取經費辦理廣場的改造工程，大家可以看到以音符跳動作廣場副軸線延伸、琴鍵概念揉合帶有自然氣息的水泥牆作廣場鋪面主軸，相信在107年重新貼磚的藝文中心立面與有燈光、音樂新廣場的相輔相成下，打造成縣民的藝文客廳城市新氣象。

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