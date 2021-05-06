北市警掃黑第一槍！逮竹聯天道盟9人扣達姆彈　陳嘉昌甩潑蟑之亂　

記者邱中岳／台北報導

北市近半個月來，從松山黑衣人砸電腦事件開始，至北投槍擊要犯風光搭豪車投案，最後還發生雙北市警局長參加餐會，因餐廳老闆與人發生債務糾紛導致「潑蟑之亂」，3起事件均與「黑幫滋擾事件有關」，北市警局6日宣布查獲竹聯幫與天道盟「異業結盟」的犯罪集團。

陳姓男子原本是竹聯幫捍衛隊成員，與竹聯幫和堂的林姓男子從小一起長大，但陳男跳槽轉往天道盟正義會，但因2人結盟涉及恐嚇案，開庭前要求30歲的王姓同夥「翻供」，找不到人卻將同夥的30歲程姓朋友押走，不僅將人手腳打骨折外，還逼簽14萬元。

陳男、林男夥同小弟，將人帶往汽車旅館後，便教唆旗下小弟持棍棒痛毆被害人，造成被害人手臂骨折，甚至向程嗆聲，「如果找不到人，律師費你出」，最後逼得程姓男子簽下14萬元的本票後才獲釋。

▲警方在桃園、林口一帶逮捕陳姓男子等9人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳姓男子離譜行徑還不只一樁，在2021年2月期間，陳在龜山的泰國蝦料理吃飯，因為與客人的口角，陳懷疑是店家的人教唆，所以找來小弟持棍棒砸店，讓店家感到相當無奈。

▲警方在陳姓男子等人家中搜出刀械棍棒以及玩具槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前兵分多路進行搜索，共計逮捕陳姓男子等5名嫌犯，另外還查獲4名未成年少年涉案，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌分送桃園地檢署以及少年法庭。

據了解，警方在陳姓男子等人家中搜出犯罪用的刀械、棍棒以及防彈背巾，另外還查獲4顆改造達姆彈以及2顆空包彈，還查獲玩具槍枝，警方呼籲，對於暴力犯罪定依法究辦絕不寬待。

▲北市警局打搶掃黑第一槍，北市警局長陳嘉昌(中)親自到場。（圖／記者邱中岳翻攝）

全國大掃黑同步舉行，北市警局今天打響第一槍，市警局長陳嘉昌親自出面主持記者會，相較於日前連翻黑幫之亂，他在記者會上看起來相對輕鬆，陳嘉昌也要求警察局全體同仁，持續加強打擊幫派組織不法活動。

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