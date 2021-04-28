快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

▲台大有12名學生也去過清真寺。（圖／記者張一中攝）

記者李佳蓉、崔至雲／台北報導

華航飛澳洲機師確診新冠肺炎，在台足跡曾到過台北清真寺，近日接連傳出台科大、台大及台師大等6所大專院校，共96人曾於16日也去過，學校已將有活動地接觸的學生採加強版自主管理，並改採遠距教學。但今日卻傳出有台大學生染疫，對此，台大回應：「請遵照CDC的規定，以官方公告為準。」

台大昨（27）日表示，4月16日清真寺事件，經查證校內有12人去過台北清真寺，目前均在自主健康管理中，經詢問當天參加活動人員，活動期間全程都有戴口罩，學校安排這些參加當天活動的人員住在單人房，並要求在自主健康管理期間，不進入教室或系館，也不參與校內外活動。

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台大主秘王根樹進一步說明，學校知道清真寺情況後，馬上清查教職員工生是否有人去過，結果有12人參加活動，清查結束後確認住宿地點，都確定安排住在單人房，原本部分有人是住在雙人房或其他房型，也已安排一律住在單人房，也要求參加活動的人配合自主健康管理要求，不能再參加任何校內外活動，同時不能進入校內辦公場所。

王根樹表示，12人都是外籍生，5月3日前這些學生都會採遠距授課。另外，台師大和台科大跨校到台大上課有多少人？王根樹指出，正在了解，校內消毒作業都有依照原本規劃進行。