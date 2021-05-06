台灣上網率居亞洲第三　劉世芳提跨國合作防範數位威脅

▲民進黨立委劉世芳受邀參加跨國國會議員的線上諮詢會議。（圖／劉世芳辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委劉世芳5日在英國工黨議員瓊斯（Darren Jones）的邀請下，參加跨國國會議員針對數位科技與人工智慧政策的線上諮詢會議。劉世芳指出，台灣的數位科技應用，使台灣得以應對新冠肺炎的疫情，但也希望能透過跨國合作，建構數位安全的規範，防範數位威脅。

聯合國技術事務特使辦公室資深專員陳瑜萍表示，對於數位科技與AI技術，若要制定跨國準則，應基於數位環境下的全球共識；在AI方面，西方與亞洲的觀點類似，認為除了政府以外也需要學術機構一起推動。

劉世芳說明，台灣的整體上網率為83%，在亞洲各國排名第三，僅次於南韓的86.4%、日本的84.2%，網路使用率如此之高，使台灣得以達成三項成就。

劉世芳指出，在新冠肺炎疫情爆發後，透過eMask口罩預購系統以及口罩地圖等數位措施，讓民眾得以取得防疫物資，降低疫情擴大的可能；地震預警系統在震災發生時，透過電信公司直接傳遞訊息到每個人的手機，也讓民眾能有多一點時間應對震災。

劉世芳也提到，台灣對於資訊安全的建制仍有不足，我國新式數位身分證計畫也正是因為存有資安疑慮，才無法獲得立法院的支持，數位安全需要跨國合作，希望能建構跨國規範，防範數位威脅。

人工智慧研究院與聯合國之國會議員諮詢會議（Institute of AI / United Nations Legislator Consultation）是由英國人工智慧研究院（Institute of AI）所舉辦，鑒於聯合國仍在摸索如何在數位時代下發展包容性經濟、人權保障、促進安全與穩定等議題，希望藉由蒐集各國立法者觀點，促成聯合國與各國立法者間的交流與合作。

本次會議尚有澳洲、保加利亞、愛沙尼亞、芬蘭、德國、義大利、日本、羅馬尼亞、西班牙、土耳其以及英國等國議員獲邀。

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