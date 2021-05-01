政院爭取支持三接外推方案　蘇貞昌3日邀民進黨立委說明

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院為化解藻礁公投爭議，日前釋出評估三接往外海推的方案，擬再外推不超過1公里，以爭取更多環團及社會大眾的支持。對此，行政院長蘇貞昌3日中午將與全體民進黨立委舉行行政立法協調會報，向黨團成員說明，以全面爭取支持。

三接議題爭論未休，總統蔡英文日前接見環保團體時表示，希望各界不要排斥任何替代方案的可能性，蘇貞昌也指示經濟部，就環團所提出各種替代方案的工程時程、預算、可行性進行再評估，不過方案尚未正式宣布。

根據目前資料評估，外推方案原則為「不超過環評範圍」，相關方案會儘快對外說明。據了解，部分民進黨立委就三接外推方案仍有疑慮，由於黨內人士對三接外推有雜音，下週的會議將是一場關鍵整合的會議。

對此，民進黨團幹事長劉世芳受訪時表示，屆時舉辦的形式就是一般中午的便當會，根據民進黨團目前收到的訊息，就是行政院要向民進黨立法院黨團報告三接與藻礁問題。

劉世芳說明，民進黨團的成員都是散布在不同行業、地區，每當行政院要做重大決定，或有重要的法案要推動時，都會找特定委員會的立委討論，這是行之有年的做法。

劉世芳舉例，行政院日前為了討論《勞工職災保險及保護法》，也是找了社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委，只是這次受邀的是民進黨團的所有立委，「所以有空就盡量過去，大家盡量到場」，畢竟這是重要的議題。

民進黨團書記長羅致政則表示，民進黨團在4月30日的黨團會議中，籲請所有黨團成員5月3日中午12時儘量撥出時間參加行政、立法協調會報，目前得知會談論藻礁相關議題，但具體內容不確定，可能也會談到藻礁公投下鄉說明會的相關資訊。

羅致政也說，當天會議邀請的成員為所有民進黨立委，但具體與會委員名單，還得看大家的時間安排。

劉世芳說明，本次並非行政院長第一次出席行政立法協調會報，以前也有過類似經驗，「有重要法案跨委員會時，院長有空就會出席」，不然就是請副院長代為出席。

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