中央大學「貼窗嘿咻」照瘋傳　女主角遭爆黑歷史...網喊：龜密？

▲國立中央大學3日驚傳大白天有一對情侶貼窗做愛做的事。（翻攝自google maps）

圖文／鏡週刊

國立中央大學3日驚傳大白天有男女貼窗做愛，不雅畫面隨即遭路過同學紛紛拍下，隨即在Dcard校園論壇瘋傳，引發熱議，昨（4日）中央大學學生會第一時間證實並在臉書發聲明稿外，事後校方也在晚間回應了，不過隨即就有PTT網友發文爆料女主角的愛情史，再度掀起網友討論。

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一名網友昨在PTT以回文方式在「中央大學最近有外流？」中爆料，女主角就讀高中時，就有校外男友，卻仍與社團學長發生曖昧關係，「沒有一絲想迴避樣子，很享受這種感覺的樣子」，接著分手校外男友，疑無縫接軌同班男生交往，更在有男友情況下，與班上另一個有女友的男生聊色。

原PO文中透露，女主角現任男友「沒意外也是上大學後無縫接軌」，且男友是學生會幹部，直指「難怪115校方會想把事情壓下來」，最後更表示這是他夢到的，夢到這就醒了，「我只是個愛爆掛的鳥人而已」。文章一曝光，隨即引發大票網友關注，「笑死學生會會長被綠，難怪要出來告人」「水啦，我要看到血流成河」「八卦版終於回來了」，更有網友驚呼「你是暗戀她喔」「你是班上那個男生是不是」「等等。為什麼你知道那麼清楚。 龜（閨）密？？」不過，相關網友爆料內文仍有待證實。

▲一名網友昨在PTT以回文方式，在「中央大學最近有外流？」中爆料。（翻攝自PTT）

據了解，國立中央大學有男女在校園某大樓2樓女廁上演四腳獸，大白天情侶貼窗做愛畫面被路過學生紛紛拍下，隨即在Dcard校園論壇瘋傳，中央大學學生會昨第一時間出面證實，並指出學生會內成員恰巧於現場附近目擊，決定積極協助校方調查，且非常不認同當事人行為，呼籲持有照片、影片的學生，勿再轉傳，以免觸法。

另外，校方在昨晚間出面回應，強調學校正積極調查中，加強館舍管理，提及將加強學生關健康教育、性別平等的素養與宣導，也提醒學生勿轉傳影片，以免觸法，學習尊重他人隱私，勿捕風捉影，妄加臆測。

▲中央大學學生會第一時間出面回應。（翻攝自國立中央大學臉書）



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