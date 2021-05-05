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雨神下不準！水庫「進帳悲劇」曝　石門跌破20%桃園5月仍不限水

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲第一波梅雨鋒面快速通過，雨勢沒有降在集水區。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

梅雨季第一波鋒面報到，中央氣象局5日一早就發布大雨特報，但鋒面快速通過，北部、東部普遍出現降雨，午後山區也有局部雷陣雨，民眾關心是否幫助水情？水利署表示，雨勢大多集中在北海岸，並非降於集水區，因此水庫水量沒有明顯增幅，其中石門水庫雖然也跌破2成，但5月進入汛期，可確保供水無虞，桃園暫時不會進一步限水。

氣象局觀測，5日受鋒面通過影響，各地都能感受變天降雨，中部以北、東半部地區雲量偏多，伴隨局部較大陣雨，午後山區如嘉義、高雄都有對流發展，也有出現短時強降雨的雷雨，其中又以北海岸、山區以及台東有局部大雨。日累積雨量排行第一就落在新北石門的富貴角89毫米，三芝82毫米、白沙灣79毫米，其次為嘉義小公田64毫米。

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▲▼石門水庫蓄水跌破2成。（圖／桃園市政府）

▲▼石門水庫蓄水跌破2成。（圖／桃園市政府）.

▲▼石門水庫蓄水跌破2成，桃園5月供水無虞。（圖／桃園市政府）

▲▼ 旱象尚未緩解，水利署實施人工增雨，力拼留住雨水 。（圖／水利署）

▲把握鋒面，水利署實施人工增雨「留住雨水」 。（圖／水利署）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲全台皆有降雨，但集水成果有限 。（圖／中央氣象局）

水利署副署長王藝峰受訪時表示，雖然5日各地都有降雨，但降雨大多集中在金山萬里等東北角沿岸，沒有注入水庫集水區，這波鋒面來得快去得也快，集水成果有限，即使嘉義、南投山區也有降雨，整體對水情助益不大，期待下一波周末到來的鋒面，夾帶更多雨量，舒緩乾涸的水庫。

趁著這波鋒面，水利署判斷午後山區有熱對流發展，有增雨作業機會，預先通知石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、仁義潭、曾文等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午8時20分完成整備，10時10分起依照雲系發展程度，陸續燃放增雨焰劑。

另外，石門水庫於5日深夜10時的蓄水量已經跌破20%，來到19.2%，前一日累積降雨量僅0.2毫米，有效蓄水量只有3892萬立方公尺，預估剩餘天數大概只有30至60天，北水局受訪時表示，由於5月進入汛期，理論上評估應會有降雨量，應可確保5月底前供水無虞，桃園也暫時不會進入下一個階段的限水，未來對水庫的評估不再是「能撐幾天」。

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