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插頭前「2個洞」有何功用？內行揭「超實用4功能」…竟還能救家電

▲插頭前2個孔竟隱藏著不少功能。（圖／翻攝自PPT）

▲插頭前2個孔竟隱藏著不少功能。（圖／翻攝自PPT，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人都不知道，插頭上2片金屬片前的小圓洞究竟有何作用。為此，有網友就好奇在網路上發問，想不到真的釣出不少內行人解答，紛紛揭密了這神秘圓孔的「超實用功能」。

這名網友在PTT發問，表示市面上很多插頭前面都有小圓孔，但卻不知道有何用途，「為什麼插頭前有個小洞？請問這些圓孔有哪些作用？有沒有八卦？」文章一出馬上就引發了熱烈討論。

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有不少網友解釋，「卡進插座比較緊阿，你要額外接電線也比較方便」、「類似內扣，插座內插裡有彈簧」「地線、電器漏電時，引導出去不會造成電器短路」、「給小精靈進出的隧道」、「可以上鎖，不給偷插」「吊東西的小功能」、「插頭成型的時候好固定用」、「怕家裡小孩玩插頭、電器，所以前面的小洞可以鎖起來，這樣就插不進了」。

▲▼插頭前2個孔竟隱藏著不少功能。（圖／翻攝自PPT）

▲上鎖可避免小孩玩插頭不小心觸電。（圖／翻攝自PPT）

事實上，插頭前的小圓洞主要有4大功能。第1，有些插座是帶鎖的，插頭插進去後按下開關，就會往孔裡插入一根金屬棍，起到「鎖死」的作用。第2插頭上的小圓孔可以防止插頭與插座接觸不良，導致電線短路發熱，燒壞電器，起到保護電器的作用。

第3，插頭在插入插座的時候，會有2個夾片把插頭的金屬片扣住，但插頭金屬片隨著使用年限增加，可能會鬆掉，所以有了這2個孔洞，就可以達到固定作用。最後，有些新出產的插頭會在孔洞前掛上注意事項，讓買家能再使用前，先閱讀過說明書。

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