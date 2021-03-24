便當霸主大對決！排骨慘輸雞腿　老饕曝「關鍵」：不夠爽

▲有網友發現，比起排骨便當，更多人會選擇雞腿便當。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

排骨便當和雞腿便當都是餐廳裡常見的選擇，兩者也都有各自擁護的民眾，就有網友發現，喜愛雞腿便當的人似乎還是比選擇排骨便當的還多一些，對此感到相當納悶，發文詢問「排骨為什麼打不贏雞腿？」貼文一出後，引發網友熱烈討論，甚至還釣出不少內行老饕指出這之中的「關鍵差異」。

這名網友在PPT八卦板以「排骨便當為什麼打不贏雞腿便當」為題發文，表示「排骨」跟「雞腿」便當一直都是台灣便當店的兩大台柱，不過喜歡吃雞腿的似乎遠大於排骨，一般便當也都是雞腿賣得比較好，求問鄉民「排骨為什麼打不贏雞腿，有沒有八卦？」

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▲有網友認為，排骨的肉並不多，因此吃起來「不夠爽」。（圖／記者施怡妏攝）

文章一出後，引出不少老饕熱烈回應，紛紛留言「雞肉比較香」、「雞腿就比較好吃啊」、「排骨薄的只剩麵皮的不少，雞腿至少都有肉」、「排骨肉太少」、「排骨吃起來不夠爽」、「有些排骨還裹一堆粉，真不知道在吃粉還是吃排骨」、「排骨給兩塊我就改點排骨」、「排骨越來越薄」。

不過也有「排骨派」的鄉民認為，「排骨好吃」、「雞腿那一根用筷子怎麼吃啦」，其中也有鄉民分析，「排骨要看店家功力，有的酥酥脆脆，有的軟爛難吃，雞腿則是要難吃不容易，選雞腿最安全。」