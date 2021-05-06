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成功國宅「3人中鏢」被帶走！LINE群組爆：媽媽是最慘　女鄰居怒吼

▲▼北市大安區「成功國宅」。（圖／記者黃靖惠攝）

▲染疫機師一家四口住在台北大安區成功國宅，3人確診。（資料照／記者黃靖惠攝） 

記者許力方／台北報導

華航與諾富特群聚案持續擴大，至今累計28人染疫，足跡遍布雙北，5日傳出有華航機師住在台北大安區的「成功國宅」，一家四口3人確診全被帶走，住戶看到好奇一問，才驚覺就住在社區裡。群英里長石忠勝氣得出面控訴中央，指揮中心回應稱從不會公布確診者居檢者住址，住戶則嚇壞了，擔心社區爆發大感染「我們只有兩台電梯，每天這樣按按按…」

成功國宅擁有3000多戶、逾萬住戶，大樓、電梯內都貼上管委會的緊急通告：「緊急通知，進出門戶請大家務必戴口罩。」社區則已經在4/26、5/3進行全面消毒。石忠勝5日出面指控，相關單位2度把機師、家人帶走都沒有通報，「為什麼要讓我們這些百姓驚慌呢？」查明後才知確診者是在家中居檢病發的機師，目前已經隔離沒有到處跑。

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▲▼北市大安區「成功國宅」。（圖／記者黃靖惠攝）▲▼成功國宅染疫機師一家四口被帶走。（圖／東森新聞）

▲▼成功國宅染疫機師一家四口被帶走。（圖／東森新聞）

▲▼成功國宅染疫機師一家四口被帶走。（圖／東森新聞）

▲緊急消毒！住戶目睹一家人被防疫人員帶走，里長怒：為什麼讓百姓驚慌。（圖／東森新聞）

「因為禮拜一（5/3）的時候，（確診機師）他的太太小孩被防疫人員帶走！」住戶來跟石忠勝反應，這才知道竟有確診者就住在國宅社區，自己卻渾然不知。石忠勝說，如果可以透過民政系統像一般的防疫、居家檢疫，里辦公處都能收到這些訊息，里幹事就會早晚跟對象聯繫，掌握動向，而且機師3天居檢疫期時間實在太短，搞得居民都很緊張。

附近住戶受訪時也說，當時是有看到防疫人員來社區接走機師的妻小一家四口，大家很好奇，一問之下才驚覺，竟然就是確診者住在同一社區。住戶在社區群組議論紛紛，指出曾看過「流鼻涕的小孩」、「早該通知」，甚至擔心「那個媽媽不出去買日用品的嗎？」「媽媽最慘的，小孩老公都中鏢」

一名住在確診機師家樓上的女住戶則痛訴，「真的很可惡欸！都不跟我們說！」會擔心是因為大家都有小孩子，從4/26至今時間長，怕爆發社區大感染，「我們只有兩台電梯，每天這樣按按按…」大家都很害怕。

對此，指揮中心指揮官陳時中回應，針對居家隔離者，「我們一向沒有對外公布住址，檢疫處所也沒有公布過，但會通知民政和警政協助。發言人莊人祥也補充，居家隔離個案是由地方衛生局了解個案狀況，如果有狀況就會安排採檢送醫，這是地方政府安排的，

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