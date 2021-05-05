台南何時擺脫「慶記之都」？　陳怡珍：不要再拿不光彩的第1名

▲台南市議員陳怡珍，要求台南市警察局長方仰寧，希望可以趕快恢復過去台南是安居樂業好地方的印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍，5日質詢台南市警察局長方仰寧，她拿出警政署統計資料，今年度至4月底為止，全國各縣市發生槍擊案次數，台南與台中都是4件，並列第1名。陳怡珍說這不是我們印象中的台南，希望可以趕快恢復過去台南是安居樂業好地方的印象。

方仰寧局長一度拿出另一份統計資料，與警政署的資料有出入，並強調目前槍擊案皆有偵破。陳怡珍認為，除了偵破與否的數據，市民更關心的是「槍擊案發生次數」，因為只要發生，就會讓市民感到不安。

台南市治安不佳，並不只有今年的數據不光彩，陳怡珍說，2020年，全國發生146起槍擊案，台南市就有23件，超過15％在台南發生，更是六都之中槍擊案最多的直轄市。陳怡珍認為這不光彩的第一名，是我們不樂意看到的。

陳怡珍問方仰寧局長，有沒有信心在2021年，台南不要再拿到這不光彩的第一名？方仰寧回應，戰戰兢兢，努力以赴。方仰寧表示，他不敢跟議員承諾以後都不會再發生，但是會盡全力做犯罪預防、控制，希望有效穩定治安，重新喚回鄉親對台南治安的信心，也改善全國對台南的印象。陳怡珍說，聽到方仰寧的發言，無論是對自己或市民的喊話，她請台南市警察局的治安工作一定要加強再加強。

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