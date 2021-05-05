台南廉政志工10周年　作夥回娘家溫馨同慶

記者林悅／台南報導

台南市政府政風處5日攜手台南高分院、台南地院政風室及台南地檢署政風室，舉辦廉政志工專業教育訓練暨志願服務聯繫座談會，增進廉政志工專業及經驗交流。

台南市政風處許志雲處長表示，廉政志工積極協助機關推動各項反貪活動，提高政府施政效能，增進社會公益，實為公民表率，並感謝志工們奉獻自己的時間與心力來服務，期許大家一同努力讓台南變得更好。

本次專業訓練課程首先由工務局說明志工參與道路巡查，如何發現缺失、通報及相關注意事項。接續請衛生局護理師提供正確的飲食保健知識，讓志工們能「聰明吃、定期檢、健康加分」。另外亦邀請台灣台南地院法官擔任講座，宣講重大司法革新政策「國民法官制度」，並介紹各項司法廉政透明機制，透過交流瞭解廉政在其他領域之發展，進而拓展志工生活知識及吸納不同觀點。

今年恰逢台南市政府廉政志工成立10周年，政風處特別為這個值得慶祝的日子安排了許多驚喜，精心製作廉政志工10周年回顧影片，剪輯10年來志工參與的活動花絮，並找回歷屆承辦人及多位長官共同拍攝祝福短片，最後，於座談會公開表揚熱心奉獻的廉政志工們，感謝志工們的投入。

本次專業訓練結束後進行志願服務聯繫座談會，由志工們熱絡分享彼此從事志願服務工作的心得感想，並與政風處進行互動交流，增進志工對市府未來廉政志願服務計畫與活動進一步的認識，有助於往後廉政業務之推廣，順利圓滿完成本次活動。

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