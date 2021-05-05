酒駕致死最重10年　孫大千：過失應改成故意！視同殺人

▲賓士男撞死黃暐翰母親。（圖／記者鄧木卿攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中市30歲方姓男子5日凌晨3點多駕駛黑色賓士，飆速行經東興路一段與樹義一巷路口時，撞死正在過馬路的黃暐翰母親，並拖行50公尺，肇事後沒報警，還跑進超商買酒喝，稱喝酒是為了壓驚，警方到場後依規定等15分鐘才酒測，測得酒精值0.4mg/L。對此，國民黨前立委孫大千呼籲，應將過失改成故意。

根據刑法規定，駕駛動力交通工具有下列情形之一者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05以上；二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛；三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

事發後，有民眾目擊，方男肇事後第一時間未下車救人，反倒轉身進入後方的超商買啤酒。警方到場酒測發現，方男酒測值高達每公升0.4毫克，引發外界質疑，方男想影響酒測值。警方表示，方姓男子肇事前有無喝酒，檢察官會進行調查，警方到場依法酒測，超過標準，除了過失致死，就是還涉嫌公共危險。

對此，孫大千5日在臉書呼籲政府，應該啟動修法，將酒駕致死及重傷害的判刑認定由過失改成故意，視同一般殺人罪及重傷害罪。