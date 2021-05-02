趙介佑5年前涉毒現在才被開鍘　孫大千拋5問…疑冰山一角

▲ 趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

趙映光的兒子趙介佑疑似涉入販毒，儘管趙介佑請辭民進黨台北市黨部評委，以示負責，但北市黨部主委吳怡農未立即開除趙介佑黨籍，引來黨內高層不滿以及外界的質疑，民進黨1日晚間火速開鍘趙介佑。對此，國民黨前立委孫大千拋出5點質疑。

孫大千2日在臉書表示，民進黨檯面上派系共治，檯面下黑道當家，趙介佑事件恐怕是冰山一角，民進黨黨職大部分由黨員直選，每個派系都要拜託幫派份子來協助豢養人頭黨員，因為幫派份子手下小弟眾多，一個口令，一個動作，紀律嚴明，因此，黨內政治人物對於黑道人士介入黨務，一向睜一隻眼閉一隻眼。

孫大千要求民進黨中央向全民澄清以下5的問題，包括：一、為什麼趙介佑早在2016年因毒品案被法院判刑，拖到現在媒體大肆報導後，才要火速開鍘？誰一直在包庇縱容？二、民進黨中央要不要調查一下趙介佑手下的小弟是不是都持有民進黨的黨證？趙氏家族是不是台北市民進黨的人頭黨員大戶？

三、趙氏家族成員為什麼可以獨攬民進黨台北市黨部的幾個要職？是不是因為趙氏家族所掌握的人頭黨員，足以左右台北市黨部主委的選舉結果？四、吳怡農不要東窗事發，才撇清關係，假裝無辜，明明在登記參選主委時，是由趙氏家族的成員力挺陪伴，怎麼可能事發當下才知道趙家的黑道背景？五、民進黨要不要清查一下，除了台北市黨部以外，全國其他的地方黨部的幹部是不是也一樣被具有黑道背景的人士所把持掌握？

最後，孫大千說，民進黨應該立刻啟動黨內的自清掃黑專案，否則遲早有一天，綠色會變成黑色。