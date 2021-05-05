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快訊／蔡英文為黑道入黨事件道歉了　下令林錫耀落實排黑條款

▲民進黨主席蔡英文中常會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文中常會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對近期所謂「黑道入黨」的問題，兼任民進黨主席的總統蔡英文5日於中常會後發表談話。蔡英文在談話中，對於近期黑道入黨的紛擾表達歉意，同時要求黨秘書長林錫耀，嚴格落實民進黨「排黑條款」。

蔡英文表示，這幾天，有些條涉及黑道、治安的新聞，引起大家的關注，尤其有幾則關於民進黨內部的管理問題，引發了黑道入黨的批評，以及內部的爭執，這都對民進黨的形象有影響。

蔡英文說，她身為總統，對於大家所關心的治安問題，我們在執政以來，治安一直是我們施政重點；七萬多名警察的努力，獲得八成民意肯定，但最近發生一些個案，也讓我們有所警惕，必須檢視現有的體制與執法環境。

蔡英文表示，政府一定會持續來強化掃黑、反毒的能量；同時，對於執法人員的訓練管理，以及執法環境，都需要一一檢討，務使執法人員能夠秉持專業執法，不會受到不當的外部干擾。

另一方面，蔡英文說，她身為黨主席，我們沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，不僅造成社會紛擾，也辜負我們支持者的期待，我感到十分抱歉。

對於民進黨的排黑條款，蔡英文說，這已行之有年，早在2013年，我們就已經在「黨員入黨辦法」中，明確訂定，凡是涉及組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪者，都不准申請入黨。

蔡英文表示，我們也嚴格把關提名的公職候選人，但這次事件顯示，雖然我們有嚴謹的規範，但是我們如果沒有查核跟落實，尤其在黨職的選舉時，就會有漏網之魚。

「我已經要求林秘書長，務必重新檢討入黨及審查的制度」。蔡英文說，未來將建置新的資訊查核系統，與相關判決紀錄及其他公開資訊查核，針對入黨申請、參選黨職以及當選後的表現，定期清查，落實排黑條款。

此外，對於中央及地方黨務工作人員，執、評委及黨代表，蔡英文要求，要隨時警覺黨員有無不適格者，或有不當行為，隨時提報，立即處理。

另外，蔡英文說，預計在這週五召開全國主委會議，持續聽取地方上的意見，檢討制度和執行面的缺失，「當然，儘管入黨的程序仍在精進當中，但爭取更多黨員的方向，並沒有改變」。

蔡英文表示，過去這幾年，有許多新入黨的黨員，特別是其中有許多年輕人，他們秉持理想，願意跟我們一起為改變台灣而努力，民進黨更不能讓這些黨員同志失望。

蔡英文提醒所有黨公職同志，過去這一週以來，許多支持者透過LINE和各種社群管道，把他們的心聲和不滿說出來。這每一則訊息，都是對我們的鞭策，我們會虛心檢討，好好檢討所有的機制和作法。

蔡英文表示，尤其要提醒黨公職幹部，支持者希望我們一起解決黨的問題，而不是只想自己的一己之私，廉政委員會是黨的專業紀律委員會，我們會強化黨紀守門員的角色，以專業導向，不受政治干預，「我要再一次強調，遵守黨紀，團結面對問題，正面回應，解決問題，才是我們回應支持者唯一的方式」。

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