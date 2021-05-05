星宇機師與華航確診機師同場餐敘！指揮中心曝匡列人數

▲海真私房菜。（圖／翻攝Google Maps）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨再宣布華航確診2例，為案1153機師和案1154空服員。其中，案1153於4月29日曾去民生東路上知名的海真私房菜餐廳用餐，這場餐敘驚傳還有星宇航空機師同場。星宇航空證實，目前該名機師居家隔離中。而指揮中心表示，目前已有13人匡列隔離。

針對案1153為本國籍30多歲男性，為華航機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，經衛生單位安排就醫採檢確診，感染源待釐清。而指揮中心追溯其活動史發現，曾於4月29日前往海真私房菜及飛鏢運動酒吧。

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▲指揮中心5/5更新案1153活動史。（圖／指揮中心提供）

據了解，該名華航機師在確診前曾到過海真私房菜民生店用餐，驚傳同場餐敘中還有星宇航空機師，對此，星宇航空也證實，該名機師4/29晚上用餐後並無進公司上班，也無執飛任何航班，目前居家隔離中。隔離期間的所有派遣班表皆暫緩，隔離結束確認其健康狀況後再行安排勤務。指揮中心指揮官陳時中今記者會中表示，已匡列隔離13人，但非職業別的群聚。

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