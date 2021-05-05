快訊／今日華航案無新增！境外移入＋7　台男在美確診返國又陽性

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天沒有新增本土與感染源調查中機組員，時隔12天首見沒有華航相關個案，確診維持28人！中央流行疫情指揮中心今（5）日新增7例境外移入，分別自菲律賓(案1155)、印尼(案1156、案1159至案1161)、日本(案1157)及美國(案1158)入境。

指揮中心指出，案1155為菲律賓籍20多歲女性移工，今(2021)年4月20日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心表示，案1156為印尼籍30多歲男性漁工，今年4月20日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值31)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1157為日本籍40多歲男性，今年4月28日來臺洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫；5月2日出現喉嚨癢、肌肉痠痛等症狀，隔天由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。已掌握個案接觸者1人，因有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1158為本國籍20多歲男性，去(2020)年9月至美國工作，今年3月23日曾在當地確診COVID-19；個案4月11日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾在美國確診，於機場及集中檢疫所共兩次採檢結果皆為陰性，並於4月12日移至防疫旅館接續完成居家檢疫；個案4月26日檢疫期滿返家，因工作需要，5月3日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值31；住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。已掌握接觸者8人，其中3人列居家隔離，餘5人列自我健康監測。

指揮中心指出，案1159及案1160為印尼籍20多歲女性及10多歲男性，今年4月21日來臺就學，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(案1159：Ct值33；案1160：Ct值34)。2名個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1161為印尼籍10多歲男性漁工，今年4月21日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

▲▼指揮中心公布相關採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布相關採檢結果。（圖／指揮中心提供）