北市成功國宅機師一家3口確診！指揮中心證實：隔離治療中

▲北市成功國宅傳出佑確診者足跡。（圖／記者黃靖惠攝）

記者李佳蓉／綜合報導

華航、諾富特飯店群聚事件已累計28人染疫，確診者足跡遍佈雙北，引發民眾恐慌，外傳有華航機師住在北市成功國宅，一家3口確診後被帶走，但中央公布足跡卻未看到國宅地區，大安區群英里長石忠勝痛批衛福部未清楚告知。對此，指揮中心也證實，該個案為上週確診的1102華航機師，家人確診後皆已在醫院治療中。

成功國宅13棟傳出住有確診華航機師，而當地的里長和居民都是臨時接到通知，才知道有確診者，引發居民不滿，完全不了解相關情形，無法掌握，雖目前已完成全棟大消毒，但仍讓該處的居民十分不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石忠勝說，查明後才得知，確診者並非案1153，而是在家中居家檢疫病發的案1102確診者，發病後即自行通報相關單位，目前已隔離，並未到處跑，與案1153情形不同。

石忠勝表示，衛福部未告知，就連里長也很難掌握，這次機師染疫的情形衛福部應利用民政局系統掌握機師的動向，還有機師僅3天的居家檢疫期實在太短，搞得當地居民相當緊張。

案1102是本國籍30多歲機師，4月6日至4月9日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒（37.8度）等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於26日確診（Ct值18）。

而機師的兒子案1133（未滿5歲）則是4月25日匡列為居家隔離對象，4月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於5月1日確診（Ct值18）。機師的女兒案1137（未滿5歲）無疑似症狀，因案1133確診，經評估感染風險，於4月30日由衛生單位安排就醫採檢，於5月2日確診（Ct值26）。等同一家4口已有3人染疫。