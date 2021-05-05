夫妻月薪「相加10萬」積蓄被房貸榨乾　新婚嬌妻：生小孩會很可怕

▲新婚嬌妻表示，夫妻月收10萬，不敢想像有小孩之後要怎麼生活。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

CIA日前才公布台灣生育率全球最後一名，不僅讓許多年輕人相當有感，甚至直指台灣的高房價就是造成少子化的重要原因之一。就有一位新婚的嬌妻在 Dcard上發文表示，他們夫妻月薪加起來10萬，積蓄都被房貸榨乾，完全不敢生生小孩。

原PO表示， 最近看到台灣生育率是全球倒數第一覺得很有感，現在跟先生新婚半年，婚前規劃先買房再登記結婚，很幸運的在新北市買了一間不到800萬的新房，但因為砸了非常多的積蓄，以至於現在兩人的存款不到40萬。

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▲夫妻相加月薪10萬的收入，如果有小孩的話，根本無法存錢。（圖／pakutaso）



原PO接著說，由於她是家裡唯一的女兒，所以家人還是希望她辦婚宴，因為問過結過婚的朋友，辦婚宴至少準備40～50萬比較保險，所以預計先存1年的錢再來籌備婚禮，但是因為同時還要支付房貸和生活開銷，兩個人月底的結餘都不到1萬。

原PO感嘆，他們夫妻不買奢侈品也不幾乎不出去玩， 讓她真的覺得「完完全全不敢生小孩」，覺得生小孩兩個人的生活會變更吃緊更可怕，6年前剛出社會的店長跟她說，夫妻月薪10萬才適合結婚生小孩，但她現在覺得，要生小孩10萬絕對不夠。

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