檢察長交接　蔡清祥：檢察官職務評定2年未達良好要汰除

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

疫情再度升溫，法務部5日仍舉行檢察長交接布達典禮，簡單隆重。法務部長蔡清祥致詞時，期勉新任檢察長建立專業導向、品德第一、用心領導、創新思維的檢察組織新文化；而他也告誡所有的檢察官，若每年職務評定的結果，連續2年均「未達良好」，情節嚴重者，將予以汰除，不能繼續擔任檢察官。

今年度的檢察長異動名單，共有20個檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是台北地檢署檢察長將由原金門高分檢的檢察長林邦樑接任。此外，原屏東地檢署檢察長黃謀信，接手台中地檢署檢察長，黃謀信是蔡清祥上任後，宣示要將檢察長年輕化的首批最優秀年輕檢察長之一，未來發展指日可待。

本次交接典禮中，因疫情影響而簡單隆重，由蔡清祥主持。他致詞時提到，期許這次檢察長的派任，開創檢察組織新文化，內含4項重點「建立專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」。他也要求檢察長要以身作則，最高道德標準要求自己，並發揮影響力，去提醒檢察官及下屬，謹守分際，避免不正當之應酬交際；在矚目案件時，檢察長能站第一線行政協調及指揮辦案。

對於淘汰不適任檢察官，蔡清祥也說出重話「為落實對檢察官之內部監督，檢察長對檢察官平時工作情況要多加了解，切實進行平時考核，並在年終職務評定時秉公處理，如有符合檢察官職務評定辦法得未達良好事由者，要勇列為『未達良好』。另外法務部已考慮著手修法，如果檢察官職務評定連續兩年未達良好，情節嚴重者，可以予以汰除，不能繼續擔任檢察官。」