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長榮家族內鬥「弟弟派」起訴拉下萬年董事長　二審仍勝訴

▲▼傳奇古帆船「自由中國號」睽違65年亮相，永久停靠海洋大學。由文化部長李永得、海洋大學張清風校長、張榮發基金會鍾德美執行長等人舉行揭幕儀式（圖／文化部提供）

▲張榮發基金會前董事長鍾德美（綠外套者），遭起訴確認不具委任關係。（圖／文化部提供）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨持續發燒！已故創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政「弟弟派」等人，不滿「張榮發慈善基金會」「萬年董事長」鍾德美行使投票權支持大哥張國華，因此提出訴訟，確認鍾德美委任關係不存在。一審判決「弟弟派」勝訴，案經上訴，高院二審仍判決「弟弟派」勝訴，可上訴。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及柯麗卿、戴錦銓等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。

長榮國際公司2019年2月11日召開股東會改選董監事，其中「張榮發基金會」（文教性質）與「張榮發慈善基金會」的共同董事長鍾德美，在該次長榮公司臨時股東會中（基金會均持有已發行股份總數5％），代表「張榮發基金會」行使表決權，在「本公司擬改選董事及監察人， 提請選舉案」、「擬解除本公司新任董事之競業限制，提請討論案」，投票給「哥哥派」。

哥哥派中的柯麗卿因此順利拿下董事長職務，並在7席董監事中，拿下3董1監；至於弟弟派則以張國明的「祥陽慈善基金會」拿下1席董事、張國政以「政慧發展社會福利慈善事業基金會」拿下1席董事、張國政親戚謝國獻拿下1席監事。因此弟弟派提出多件訴訟，企圖扭轉本次股東會決議。

「弟弟派」等人主張，鍾德美為慈善基金會第8屆董事長，任期應至2020年1月10日屆滿。慈善基金會於2020年4月17日召開第8屆第6次董事會，原將董事改選案列為第10案，開議後經董事張國政提出變更議程之動議，欲將董事改選案改列為第1案，但原任主席之鍾德美未就變更議程動議案表決，恣意宣布散會並離開現場，「弟弟派」認為這不生散會效力，並繼續開會，以現場半數以上即8名董事通過解任鍾德美董事長職務，及選任長汎旅行社前總經理吳景明擔任第9屆董事長。

鍾德美遭解任後，「弟弟派」起訴要求確認鍾德美與基金會間不具有委任關係，並確認新任董事長吳景明為新任董事長。一審判決「弟弟派」勝訴，鍾德美不滿，上訴二審，高等法院4日二審仍判決鍾德美敗訴，可上訴。
 

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