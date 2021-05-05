台商赴陸迷殺越南籍女富商　殺人罪重判15年定讞

▲彰化台商赴大陸迷殺越南女富商，判刑15年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣台商黃聖財，與越籍女子何翠玲有債務糾紛，2015年9月間夥同友人陳濬承搭機赴大陸廣東地區，假借談生意約出何女，迷昏何女劫財，並棄置山區。何女清醒後，報警處理，返回飯店後又昏迷，最後不治。黃、陳二人一二審、更一審均重判15年、12年，案經上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

本案發生時引發越南媒體大幅關注，由於死者的林姓前夫事業龐大，且在台、越兩地都有配偶，死者被視為小三，越南警方一度認為前夫買凶殺人，後來證實是死者遭人設局。

判決指出，何女因管理前夫的茶葉事業，而與黃聖財（67歲）認識。案發當天，黃男、陳男以介紹生意為由騙何女到中國廣東碰面，2人趁何女坐計程車時，拿出一罐摻有安眠藥（佐沛眠，zolpidem）的飲料，誆騙何女喝下後可以補血，何女不覺有異，喝下後就陷入昏迷。2人再驅車載何女到東莞市郊區山間小路丟包，洗劫何女身上500萬越南盾（約台幣7000元）、手錶、戒指、白金鑲鑽、銀行卡及手機等財物。2人第二天隨即循小三通返台。

何女昏迷12小時，直到隔日6時許才醒來。但她發現自己躺在路邊，隨身財物及穿在身上的內褲不知去向，何女隨即報警處理。但她製作筆錄後返回飯店休息，當晚便覺身體不適送醫急救，2天後終因過量安眠藥，導致多重器官衰竭不治。大陸公安單位鎖定黃陳2人涉有重嫌，函請台灣內政部警政署協助辦案，台灣警方逮捕2人，檢方依照「強盜致人於死罪」，提起公訴。

一二審均認定2人犯「傷害致人於死罪」，將黃男重判15年、陳男12年。案經撤銷發回，更一審改認定2人當時取走現金，僅為抵債，並無強盜不法所有意圖，故強盜罪部分不成立；但仍因有致人於死的不確定故意，成立「殺人罪」。審酌黃男與被害人為舊識，利用被害人之信任，騙取被害人飲用過量之Zolpidem安眠藥，對被害人為加害行為；被告陳男雖與被害人不相識，卻全程參與本案。被告2人毆打凌虐被害人後，復將之棄置於荒僻地區致被害人未能及時獲救，行為手段兇殘可議，且造成被害人魂斷異鄉之結果，所為應予非難，因此更一審仍重判15年、12年。案經上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。