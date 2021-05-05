本土疫情持續！寮國自中低風險國移除　不丹掉出低風險國

記者嚴云岑／台北報導

全球新冠肺炎疫情延燒，目前累積1億5千萬多人確診，指揮中心今（5）日公布調整中低風險與低風險國家，寮國因本土疫情持續，近期病例快速增加且分布於多個行政區，研判疫情將持續升溫，即起自中低風險國家中移除；不丹近期本土案例持續增加，且社區擴大檢出零星病例，即起也從低風險國家調整為中低風險國家。

各國/地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、汶萊、諾魯、馬紹爾群島、澳洲、新加坡、越南。

中低感染風險國家/地區：香港、斐濟、不丹。

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截至目前國內累計211,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1,160例確診，分別為1,016例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,074人解除隔離、74人住院隔離中。

指揮中心再次籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。