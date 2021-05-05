醫療機構「檢出確診者」有獎金　通報1例可領1萬元！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內近期華航機師感染本土COVID-19感染疫情，考量感染個案臨床症狀多屬非特異發燒或呼吸道症狀，為強化基層院所和指定社區採檢院所分級醫療服務，即起基層院所將「建議採檢對象」轉診至指定社區採檢院所採檢，並經主管機關證實檢驗陽性者，會核發確診病例通報獎勵金。

指揮官陳時中指出，核發獎勵金是依「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」及「傳染病防治獎勵辦法」發給，基準如下。

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民眾前往基層院所（非指定社區採檢院所）就醫時，經醫師依其症狀及TOCC問診（如詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等研判為建議採檢對象，開立電子轉診單，安排轉診並向所在地直轄市、縣（市）衛生局完成通報資料，經轉診至指定社區採檢院所採檢且檢驗結果為陽性者，發給開立轉診單基層院所確診病例通報獎勵金，每例新臺幣10,000元。

依「傳染病防治獎勵辦法」第5條發給醫事人員嚴重特殊傳染性肺炎確診病例通報獎金，每例新臺幣10,000元。另「指定社區採檢院所」在接受基層院所建議採檢轉診個案完成採檢，且檢驗結果為陽性者，並於電子轉診平臺回復轉診個案處理情形，發給指定社區採檢院所協助轉診個案採檢獎勵，每例新臺幣5,000元。

指揮中心提醒，目前已建立COVID-19社區採檢院所共165家，民眾若有疑似症狀時，應優先至指定社區採檢院所就醫評估採檢，若至基層院所就醫，經評估符合採檢對象，醫療院所要在健保署電子轉診平臺開立COVID-19建議採檢對象轉診單，並衛教民眾在24小時內儘速至社區採檢院所就醫。