華航諾富特事件催動打氣！昨公費接種3401人「創開打新高」

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案累積28人染疫，確診者曾進入社區，也間接催動疫苗接種意願。指揮中心今（5）日公布最新數據，4日公費接種3401人，大概是公費開打以來最好的一次，自費也有1914人接種，回補179劑，目前累計6萬931劑，其中有1萬7956人是自費。另外，昨日也新增13起不良事件，均為非嚴重。

我國目前共取得31萬劑AZ疫苗，其中一批5月31就到期，另一批到6月15日，被問到從COVAX取得、5月底就要到期的AZ疫苗，是否有辦法在效期內全部打完？陳時中表示，具體數字還會再算，近期還會再擴大開打範圍，如果要順利消化，一天要打到8000劑，現在只打到5000出頭，很快會再開放。

另外，機師染疫事件爆發後，指揮中心曾指華航施打疫苗速度慢，遭機師工會抗議，表示在得知開放公費疫苗後，機師工會就發文希望順序提前，但依然被列為第三順位。

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對此，陳時中回應，就是收到機師工會的發文，才把機組人員列在第三順位施打，已經是調整過的決議。

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