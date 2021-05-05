「謝長廷最好都別回來」　陳以信：外交部4302萬預算省下來

▲謝長廷若不返台出席外交國防委員會，對於外交部4302萬預算，國民黨不解凍。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



記者黃巈禾／台北報導

駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也有排放核廢水，國民黨團要求返台出席外交國防委員會備詢。外交部回應，駐日代表處4月29日有確診案例，謝長廷以防疫為重，不克出席。儘管謝長廷強調不畏懼立院監督，想回去講個痛快，但國民黨不買單。國民黨立委陳以信直言，「謝長廷不回來，外交部預算不解凍」。

謝長廷4日在臉書指出，外交國防委員會召委廖婉汝，上月23日決定要他在上月29日回台備詢，依規定回台隔離21天，7天前通知當然來不及；此外，廖婉如上月29日開會5分鐘就散會，改訂5月24日要他到立法院備詢，也就是5月2日前要上飛機，只有3天時間準備，駐日代表處正巧發生工讀生確診，忙著防疫、消毒、自肅的同時，又要訂機位、收拾行李和申請PCR，可說是蠟燭兩頭燒。

此時，謝長廷又看到國民黨立委提案要求將他撤職下台的新聞，他感覺這是悲淒的霸凌，一方面要求回台報告，怎麼又先提案要立即撤職，立委權力再大也不能自我矛盾，因此，他只好將實際狀況向外交部報告，外交部認為應留守駐地，做好防疫和外交公務。

謝長廷強調，當過立委多年，看過很多濫用權力惡整公務員，這是民主成熟前的正常過程，「我不畏懼，更不會逃避立院監督，其實，我個人是很想回去講個徹底痛快」，但外交部以台灣整體利益做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，當然尊重。

對此，隸屬外交國防委員會的立委陳以信5日在臉書表示，謝長廷不回外交國防委員會備詢，外交部「駐外機構業務」三案預算凍結共4302萬元，不予解凍，「謝長廷代表最好都別回來，我們就把外交部4302萬預算都省下來！」

國民黨團凍結外交部預算包括：一、「駐外機構業務」3000萬；二、「駐外機構業務」項下「駐外使單位基本行政工作維持」中「業務費」之「其他業務租金」1000萬；三、「駐外機構業務」項下「駐外使領單位基本行政工作維持」中「獎補助費」302萬。